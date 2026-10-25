Qendrat e votimit në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi janë mbyllur në orën 20:00, kur përfundon edhe heshtja zgjedhore.
Në disa qendra votimi, ku pati ndërprerje të procesit të votimit, orari do të zgjatet për aq kohë sa zgjati ndërprerja.
Po ashtu, të gjithë personat që janë duke pritur në radhë para qendrave të votimit kanë të drejtë të votojnë edhe pas orës 20:00.
Lista Studentore u bëri thirrje qytetarëve në Serbi të qëndrojnë në vendbanimet e tyre dhe të mbështesin vëzhguesit e saj gjatë numërimit të votave dhe dorëzimit të materialit zgjedhor.
Në një postim në rrjetin X, ajo theksoi se procesi zgjedhor nuk përfundon me mbylljen e vendvotimeve, pasi pasojnë numërimi, hartimi i procesverbaleve dhe dorëzimi i materialit te komisionet lokale të zgjedhjeve.
“Pas një dite të tillë dhe një pjesëmarrjeje të tillë, nuk duhet të lejojmë që dikush, në orët e fundit, të rrezikojë atë për të cilën kemi luftuar kaq shumë”, thuhet në postimin e Listës Studentore, raporton REL.
Lista u kërkoi qytetarëve të ndjekin zhvillimet dhe të ndihmojnë që çdo votë të mbrohet në mënyrë paqësore dhe me dinjitet.
“Sonte na duhet që e gjithë Serbia të jetë aty ku votoi sot”, thuhet në postim.
Sipas të dhënave të Qendrës për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci, pjesëmarrja në zgjedhje deri në orën 19:00 ishte 67.60 për qind.
Kush e sfidon Vuçiçin?
Ilija Srdanoviç, kardiolog dhe profesor në Fakultetin e Mjekësisë në Novi Sad, është në krye të “Listës së Studentëve” që sfidon Aleksandar Vuçiçin në zgjedhjet e Serbisë, me partinë Lista Përparimtare Serbe.
Pasi mbështeti publikisht protestat kundër korrupsionit të udhëhequra nga studentët, ai u shpall kryesues i “Listës Studentore” të pavarur në shtator të vitit 2026. Platforma e tij përqendrohet te decentralizimi i kujdesit shëndetësor dhe te dhënia e përparësisë mbijetesës kombëtare, përpara integrimit të menjëhershëm në Bashkimin Europian.
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