3 muaj pas vrasjes së 25 vjeçarit Klodian Rasha më 8 dhjetor në rrugën Dritan Hoxha, prokuroria e Tiranës i ka komunikuar sot akuzën efektivit të arrestuar Nevaldo Hajdaraj.

Akuza e re Hajdarajn është ajo e vrasjes me dashje. Nga hetimet ka rezultuar se Rasha ka qenë i pa armatosur.

Arma e gjetur 200 metër larg vendngjarjes është një model pistolete turke sportive e pershtatshme edhe për armë zjarri që nuk i përket Klodian Rashës, pasi s’ka asnjë gjurmë të tij as ADN-je.

Akuza Nevaldos i është komunikuar një ditë më parë në ambientet e paraburgimit. Fillimisbt ai u arrestua me akuzën e vrasjes në kapërcim të kufijve të mbrojties së nevojshme.

Hetimet zbuluan se vrasja është bërë me dashje dhe mund të evitohej. Brenda pak ditëve dosja do të përfundojë në gjykatën e Tiranës per ta gjykyar e dënuar Nevaldon për vrasje me dashje.

g.kosovari