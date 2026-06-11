Kompleksi i Pentagonit ka ndërmarrë masa të rrepta sigurie ditën e sotme, duke mbyllur disa kate dhe duke evakuuar zona të caktuara pas identifikimit të një “incidenti me materiale të rrezikshme”.
Zëdhënësi i Pentagonit, Sean Parnell, konfirmoi se sistemet e monitorimit brenda ndërtesës kanë zbuluar një problem me cilësinë e ajrit. Si masë paraprake, autoritetet kanë urdhëruar strehimin në vend për zonat e prekura, ndërsa ekipet e reagimit janë dislokuar për të vlerësuar situatën.
Raportohet se katet nga dy deri në pesë, në korridoret katër deri në shtatë, janë mbyllur për qarkullim. Policia brenda kompleksit është parë duke përdorur maska gazi dhe pajisje të plota mbrojtëse kundër agjentëve kimikë. Ekipi i reagimit ndaj materialeve të rrezikshme të Agjencisë së Mbrojtjes së Forcave të Pentagonit është duke punuar në bashkëpunim me Departamentin e Zjarrfikësve të Qarkut Arlington.
Në një mesazh drejtuar personelit të ndërtesës, ekipi i sigurisë ka sqaruar se po kryhen testime shtesë për të përcaktuar shkaqet dhe rrezikshmërinë e problemit, proces i cili pritet të zgjasë një deri në dy orë.
Autoritetet kanë kërkuar qetësi, duke theksuar se prania e shtuar e ekipeve të reagimit dhe masat në oborrin qendror janë pjesë e protokolleve standarde të mbrojtjes dhe nuk duhen interpretuar përtej qëllimit të tyre parandalues.
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