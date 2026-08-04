Përfundimi i afatit zyrtar të aplikimeve ka konfirmuar pesë emrat e zyrtarëve të drejtësisë që do të garojnë për postin e Prokurorit të Përgjithshëm. Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) tanimë ka nisur procedurat ligjore për shqyrtimin e dokumentacionit dhe filtrimin e kandidaturave sipas kërkesave kushtetuese.
Lista përfundimtare e kandidatëve që kanë paraqitur interesin e tyre përbëhet nga:
Adnan Xholi
Arta Marku
Fatjona Memçaj
Rovena Zoto
Ylli Pjeternikaj
Procedurat e verifikimit dhe hetimi pasuror
Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka në dispozicion një afat prej 45 ditësh nga mbyllja e garës më 1 gusht për të përmbushur verifikimet e nevojshme. Si pjesë e këtij procesi, brenda datës 12 gusht, institucioni do t’i përcjellë Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILDKPKI) të dhënat përkatëse për nisjen e hetimit pasuror për secilin kandidat.
Më pas, Këshilli verifikon nëse kandidatët plotësojnë kriteret kushtetuese dhe ligjore, zhvillon intervista publike dhe i vlerëson ata bazuar në përvojën profesionale, integritetin, aftësitë drejtuese dhe vizionin për drejtimin e institucionit.
Kalendari i procesit dhe votimi në Kuvend
Pas përfundimit të kontrolleve administrative dhe pasurore, hapat e ardhshëm të këtij procesi përfshijnë:
Intervistat publike (muaji nëntor), KLP do të dëgjojë secilin nga kandidatët për të vlerësuar platformën dhe aftësitë e tyre drejtuese.
Në përfundim të vlerësimit, KLP do të hartojë renditjen përfundimtare dhe do t’i propozojë Kuvendit të Shqipërisë tre kandidatët me pikësimin më të lartë.
Parlamenti pritet të votojë kandidatin fitues, duke përmbyllur kështu procesin e zgjedhjes së kreut të ri të organit qendror të akuzës brenda fundit të vitit.
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