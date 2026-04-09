Një debat është regjistruar mes kreut të Grupit Parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi dhe ministres së Ekonomisë, Delina Ibrahimaj gjatë seancës plenare në Kuvend.
Pas fjalës së deputetes Jorida Tabaku, e cila u shpreh kundër projektligjit për procedurën e ndërtimit të porteve publike, ministrja Ibrahimaj tha se është kjo qeveri që ka rritur të ardhurat në vend e ka zhvilluar sektorin e turizmit.
Ibrahimaj: Filozofia e qeverisjes që ju shani, është ajo që ka mbështetur sektorin e turizmit që të shumëfishojë numrin e turistëve dhe numrin e të ardhurave, vendet e punës dhe bizneset turistike. Është ajo filozofi që kur ka marrë mandatin ka performuar me rritje ekonomike. Është ajo filozofi që ka bërë që borxhi të reduktohet nga viti në vit. Është ajo filozofi që e sjell dhe këtë ligj që bën, redukton kohën e ofrimit të një shërbimi për biznesin. E pse një bizës ka interes që të zhvillojë një projekt që kategorizohet si investohet si investim strategjik ,duhet ta refuzojmë se duhet të bëjë një tjetër procedurë për marinë e një tjetër për investimin strategjik.
Tabaku iu përgjigj duke thënë se ligjet e ardhura nga mazhoranca favorizojnë oligarkët.
Tabaku: Ajo që unë thashë është që ky model ekonomik ka sjellë atë që filozofi qeverisë i ka bërë ekonomisë. Filozofia qeverisëse ka ulur bujqësinë më të ulët të mundshëm. Ka zhvlerësuar euron, ka kriminalizuar ekonominë. Miraton për 10 orë 17 VKM për inverenatorët e për 10 orë sjell ligje që mbrojnë interesat e oligarkëve. Ministrja të na thotë interesat e kujt mbron sot me ligjin e porteve turistike. Këto përrallat që vijnë me mesazhe jemi mësuar, kanë ikur e kanë ardhur të tjerë me radhë, siç do iki ministrja për tu mos u kthyer më kurrë.
Ibrahimaj: Unë në nder të pozicionit që mbaj, nuk angazhohem në debate që prekin personalisht një deputet, ministër apo individ në seancë. Më vjen zor që një deputete me një eksperiencë kaq të gjatë, bën aludime që janë të pavend. Ajo filozofi qeverisëse që ne kemi lënë pa punë mijëra njerëz, nuk janë të bazuara në fakte. Faktet tregojnë që papunësia ka rënë. Struktura e ekonomisë ka ndikuar që apo vende pune që janë me kosto të ulëta po transformohet në vend pune me paga më të larta.
Pas kesaj, nga vendi ndërhyu kreu i grupit të PD, Gazment Bardhi, i cili hodhi akuza ndaj Ibrahimajt, duke i thënë se është e korruptuar dhe se duhet të mbyllë gojën.
Bardhi: Mbylle gojën. Je korruptuar, mos ofendo koleget deputete.
Ibrahimaj: Ti nuk guxon te me thuash mua, mbylle gojen. Nuk guxon.
