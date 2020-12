Qeveria kineze është nën kritikën e kritikëve si në Kinë ashtu edhe jashtë saj për mënyrën se si menaxhoi ditët e para të epidemisë së virusit në Wuhan në fund të vitit 2019.

Byroja Politike e Partisë Komuniste Kineze e përgëzoi veten për “rolin vendimtar” të partisë, e cila u përball me rreziqe dhe sfida të rralla këtë vit, duke zgjedhur një pozicion afatgjatë që mundësoi “një fitore të jashtëzakonshme në në vit jashtëzakonisht të pazakontë”, raporton agjencia kombëtare Kina e Re.

Kina thotë se ka arritur të heqë qafe virusin pothuajse plotësisht brenda disa muajsh me një politikë masash jashtëzakonisht të rrepta për të kufizuar lëvizjen në qytetet e prekura dhe se është i vetmi vend në botë që ka vazhduar të rritet ekonomikisht këtë vit.

Por ajo akuzohet se ka fshehur fillimisht pamjen e virusit, i cili e lejoi atë të përhapet në të gjithë botën.

Në Kinë, të paktën tetë njerëz që kritikuan politikat qeveritare në fillim të krizës u ndëshkuan në mënyra të ndryshme.

Gazetari kinez Zhang Zhan, raportet e të cilit nga Wuhan në fillim të këtij viti treguan kaosin e javëve të para, është arrestuar dhe do të gjykohet të hënën.

Hetimi i virusit

Kjo mburrje kineze i paraprin mbërritjes në vend në disa ditë të një ekipi të OBSH-së që do të shkojë gjithashtu në Wuhan dhe do të hetojë origjinën e virusit dhe veçanërisht do të përpiqet të kuptojë se si virusi kaloi nga kafsha në njeri.

“Ky hetim nuk po përpiqet të gjejë një vend ose qeveri të përgjegjshme, por të kuptojë se çfarë ndodhi për ta parandaluar atë në të ardhmen,” shpjegoi eksperti i OBSH-së, raporton AFP.

Pekini kohët e fundit u përpoq të hidhte dyshime mbi origjinën e virusit.

Nga ana tjetër, Kina ka ndjekur “diplomacinë e bujarisë” për muaj dhe premton të shpërndajë vaksinën e saj në vendet në zhvillim, si dhe ofron maska ​​e pajisje të tjera mbrojtëse në vendet e varfra.