Mbrojtja ajrore ruse rrëzoi një dron ukrainas në drejtim të Moskës të hënën e 24 nëntorit. Të paktën kështu ka deklaruar kryebashkiaku i qytetit, Sergei Sobyanin, duke detyruar tre aeroporte që shërbejnë kryeqytetin të kufizojnë përkohësisht të gjitha fluturimet hyrëse dhe dalëse.
Siç shkruan Reuters, kryebashkiaku i Moskës, Sobyanin, tha në një deklaratë se shërbimet e emergjencës po punonin në vendin ku u rrëzua droni.
Moska nuk është e vetmja që është rrezikuar nga dronët. Më vonë, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se sistemet e mbrojtjes ajrore ruse kanë kapur dhe shkatërruar 93 dronë ukrainas mbrëmë mbi disa rajone të Rusisë, Detin e Zi dhe Detin Azov.
“Gjatë natës, sistemet e mbrojtjes ajrore në gatishmëri kapën dhe shkatërruan 93 mjete ajrore pa pilot të tipit avion: 45 mbi territorin e Rajonit Belgorod, 9 mbi territorin e Rajonit Krasnodar, 7 mbi territorin e Rajonit Nizhny Novgorod, 4 mbi territorin e Rajonit Voronezh, 20 mbi ujërat e Detit të Zi dhe 8 mbi ujërat e Detit Azov”, tha Ministria e Mbrojtjes e cituar nga TASS.
