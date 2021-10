Thashethemet po qarkullojnë për shëndetin e mbretëreshës Elizabeth, ndërsa pallati ka lëshuar një njoftim të ri se monarkja do të pushojë për të paktën dy javët e ardhshme.

Mbretëresha ka qenë nën vëzhgim gjatë ditëve të fundit, por ajo shpreson të jetë në gjendje të marrë pjesë në ngjarjet “Përkujtimi i së Dielës” më 14 nëntor për të festuar kontributin e trupave dhe civilëve britanikë dhe të Commonwealth për dy fuqitë botërore.

Sipas Buckingham, megjithatë, ” Madhëria e Saj do të kryejë vetëm disa detyra zyre për sa kohë që të shërohet .”

Kjo do të thotë se ajo do të mungojë në “ Festivalin e Kujtesës ”, më 13 nëntor, ndërsa disa nga takimet e saj do të zhvillohen online.

/b.h