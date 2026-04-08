Një grua nga Los Angeles, e njohur si “Mbretëresha e Ketaminës”, është dënuar me 15 vjet burg për shpërndarjen e drogës që çoi në vdekjen e aktorit të Friends, Matthew Perry.
Jasveen Sangha, 42 vjeçe, pranoi fajin për pesë akuza, përfshirë shpërndarjen e ketaminës që rezultoi në vdekje ose lëndim trupor. Prokurorët përshkruan shtëpinë e saj si një “emporium shitjeje droge” që i siguronte një stil jetese luksoz.
Matthew Perry, i njohur për rolin e tij të shakatës Chandler Bing në serialin amerikan të viteve 1990 Friends, luftoi për dekada me varësinë nga substancat. Ai u gjet i vdekur në vaskën e ujit të ngrohtë të shtëpisë së tij në Los Angeles në tetor 2023. Hetuesit konfirmuan se shkaku i vdekjes ishte përdorimi i ketaminës, një anestezik disociativ me efekte halucinogjene që duhet të përdoret vetëm nën mbikëqyrje mjekësore.
Para dënimit të Sangha-s, njerka e Perry-t, Debbie Perry, i kërkoi gjykatës të japë dënimin maksimal. “Ti shkakrove këtë… Ti, që ke talent për biznes, zgjodhe rrugën që dëmton njerëzit,” tha ajo në një deklaratë për gjykatën.
Autoritetet federale gjetën në shtëpinë e Sangha-s dhjetëra doza ketamine dhe mijëra tableta të tjera droge, përfshirë metamfetaminë, kokainë dhe Xanax. Ajo ishte duke furnizuar ketaminë nga “shtëpia e rezervës” në North Hollywood që nga viti 2019. Sangha pranoi gjithashtu se kishte shitur ketaminë në vitin 2019 tek një person tjetër, i cili vdiq pas disa orësh nga një mbidozë.
Sangha është një nga pesë personat që autoritetet amerikane thonë se i kanë furnizuar Perry-n me ketaminë, duke përfituar nga varësia e tij. Të tjerët, përfshirë mjekë dhe asistentin e aktorit, kanë pranuar fajin ose janë dënuar. Dr. Salvador Plasencia, i cili i kishte dhënë Perry-t ketaminë javët para vdekjes, u dënua me 30 muaj burg, ndërsa Dr. Mark Chavez u dënua me tetë muaj arrest shtëpie dhe tre vjet lirimi të mbikëqyrur.
Asistenti i përditshëm i Perry-t, Kenneth Iwamasa, dhe një person tjetër që shiti drogën, Eric Fleming, pritet të dënohen në muajt në vijim.
Ky rast ka tërhequr vëmendje të madhe, duke nxjerrë në pah rreziqet e shpërndarjes së drogës dhe ndikimin tragjik të varësisë së substancave tek personat e famshëm dhe familjet e tyre.
Leave a Reply