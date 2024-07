Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka lëshuar një urdhër që Irani të godasë drejtpërdrejt Izraelin, si hakmarrje për vrasjen në Teheran të liderit të Hamasit, Ismail Haniyeh, sipas tre zyrtarëve iranianë të informuar mbi urdhrin.

Khamenei e dha urdhrin në një takim urgjent të Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit të mërkurën në mëngjes, menjëherë pasi Irani njoftoi se Haniyeh ishte vrarë, thanë tre zyrtarët iranianë, duke përfshirë dy anëtarë të Gardës Revolucionare. Ata kërkuan që emrat e tyre të mos publikohen sepse nuk ishin të autorizuar të flisnin publikisht.

Irani dhe Hamasi kanë akuzuar Izraelin për vrasjen; Izraeli, i cili është në luftë me Hamasin në Rripin e Gazës, as nuk e ka pranuar dhe as mohuar vrasjen e Haniyeh, i cili ishte në Teheran për inaugurimin e presidentit të ri të Iranit. Izraeli ka një histori të gjatë të vrasjes së armiqve jashtë vendit, duke përfshirë shkencëtarët bërthamorë iranianë dhe komandantët ushtarakë.

Përmes pothuajse 10 muajve të luftës në Gaza, Irani është përpjekur të arrijë një ekuilibër, duke ushtruar presion mbi Izraelin me sulme të rritura ndjeshëm nga aleatët e tij dhe forcat proxy në rajon, duke shmangur një luftë të gjithanshme midis dy kombeve.

Në prill, Irani bëri sulmin e tij më të madh dhe më të hapur ndaj Izraelit në dekada të armiqësisë, duke lëshuar qindra raketa dhe dronë në hakmarrje për një sulm izraelit në kompleksin e ambasadës së tij që vrau disa komandantë ushtarakë iranianë në Damask, Siri. Por edhe ajo shfaqje e forcës u telegrafua shumë përpara, pothuajse të gjitha raketat u rrëzuan nga Izraeli dhe aleatët e tij dhe u bënë pak dëme.

Tani është e paqartë se sa me forcë do të përgjigjet Irani apo nëse do të kalibrojë edhe një herë sulmin e tij për të shmangur përshkallëzimin. Komandantët ushtarakë iranianë po konsiderojnë një tjetër sulm të kombinuar të dronëve dhe raketave ndaj objektivave ushtarake në afërsi të Tel Avivit dhe Haifës, por do të synonin shmangien e sulmeve ndaj objektivave civile, thanë zyrtarët iranianë. Një opsion në shqyrtim është një sulm i koordinuar nga Irani dhe fronte të tjera ku ka forca aleate, duke përfshirë Jemenin, Sirinë dhe Irakun, për efekt maksimal, thanë ata.

Zoti Khamenei, i cili ka fjalën e fundit për të gjitha çështjet shtetërore dhe është gjithashtu komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, udhëzoi komandantët ushtarakë të Gardës Revolucionare dhe ushtrisë që të përgatisin plane si për një sulm ashtu edhe për një mbrojtje në rast se lufta zgjerohet dhe Izraeli ose Shtetet e Bashkuara godasin Iranin, thanë zyrtarët.

Në deklaratën e tij publike për vdekjen e Haniyeh, Ali Khamenei sinjalizoi se Irani do të hakmerrej drejtpërdrejt, duke thënë, “ne e shohim hakmarrjen për gjakun e tij detyrën tonë”, sepse kjo ndodhi në territorin e Republikës Islamike. Ai tha se Izraeli kishte krijuar skenën për marrjen e “një ndëshkimi të ashpër”.

Deklaratat nga zyrtarë të tjerë iranianë, duke përfshirë presidentin e ri, Masoud Pezeshkian, ministrinë e jashtme, Gardën dhe misionin e Iranit në OKB, thanë gjithashtu hapur se Irani do të hakmerrej kundër Izraelit dhe se ai kishte të drejtë të mbrohej kundër një shkeljeje të tij. sovraniteti.

Irani dhe forcat rajonale që ai mbështet – Hamasi, Hezbollahu në Liban, Houthis në Jemen dhe milici të shumta në Irak – formojnë atë që ata e quajnë “boshtin e rezistencës”. Drejtuesit e këtyre grupeve ishin në Teheran për inaugurimin e zotit Pezeshkian të martën. Z. Haniyeh u vra rreth orës 2 të mëngjesit me orën lokale, pasi mori pjesë në ceremoni dhe u takua me zotin Khamenei.

Vrasja tronditi zyrtarët iranianë, të cilët e përshkruan atë si kalim të vijave të kuqe.

Ishte një shkelje poshtëruese e sigurisë për një vend të etur për të krijuar forcë, por i frustruar prej kohësh nga paaftësia e tij për të parandaluar Izraelin nga kryerja e operacioneve të fshehta në tokën e tij. Sikleti u shtua nga rëndësia e zotit Haniyeh, prania e aleatëve të tjerë dhe se ai u sulmua në një bujtinë shumë të sigurt të Gardës Revolucionare në një ditë me siguri të shtuar në kryeqytet.

Shumë mbështetës iranianë të qeverisë dhe zyrtarë shprehën zemërim për dështimin për të penguar atentatin, duke thënë se vetëm një pjesë e vogël e zyrtarëve të lartë të sigurisë do ta dinin se ku po qëndronte zoti Haniyeh. Disa dolën në mediat sociale për të thënë se prioriteti i parë i Iranit duhet të jetë pastrimi i shtëpisë dhe garantimi i sigurisë së zyrtarëve të tij të lartë.

“Përpara hakmarrjes, së pari sigurojeni sigurinë e liderit suprem”, tha Alireza Katebi Jahromi, një gazetare dhe mbështetëse e qeverisë së Iranit, në një postim në X.

Zyrtarët iranianë nuk e shohin vrasjen e Haniyeh si thjesht vrasje oportuniste të njërit prej armiqve të tij nga Izraeli, por edhe si një fyerje ndaj aparatit të tyre të sigurisë që sugjeron se kushdo në Iran, në çdo nivel, mund të shënjestrohet dhe vritet.

Analistët thanë se Irani e sheh hakmarrjen si të nevojshme si për hakmarrjen për vrasjen e Haniyeh, por edhe për parandalimin kundër Izraelit duke vrarë armiq të tjerë të fuqishëm, si Hassan Nasrallah, udhëheqësi i Hezbollahut, ose gjeneral Ismail Qaani, komandanti i Forcave Quds që mbikëqyr grupet militante jashtë Iranit.

“Irani ka të ngjarë të besojë se nuk ka zgjidhje tjetër përveçse të hakmerret për të penguar sulmet e mëtejshme izraelite, për të mbrojtur sovranitetin e tij dhe për të ruajtur besueshmërinë e tij në sytë e partnerëve të tij rajonalë,” tha Ali Vaez, drejtori iranian i Grupit Ndërkombëtar të Krizave.

