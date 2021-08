Sahraa Karimi, filmbërësja afgane që doli në titujt kryesorë këtë javë me lutjet e saj drejtuar komunitetit ndërkombëtar të kinemasë pasi situata u përkeqësua në vendin e saj, thotë se ka arritur të largohet nga Kabuli.

Skena kaotike dhe shqetësuese janë transmetuar nga aeroporti i Kabulit ditët e fundit, pasi talebanët morën me shpejtësi kontrollin e kryeqytetit, duke bërë që shumë të kërkojnë dëshpërimisht një rrugë shpëtimi për të shmangur persekutimin.

“Miq të mi të dashur mos u shqetësoni, unë jam mirë dhe e sigurt”, kishte shkruar Karimi në Twitter.

Ajo vazhdoi me një postim tjetër në të cilin falënderoi Wanda Hrycova nga Akademia Sllovake e Filmit dhe TV, Ambasadën e Sllovakisë në Iran, qeverinë ukrainase dhe qeverinë turke, që e ndihmuan të ikte nga Kabuli së bashku me 11 persona të tjerë të paidentifikuar (që besohet të jenë familjarët e saj).

Sahraa kishte pritur në radhë për gati tre orë në përpjekje për të tërhequr para nga një bankë në Kabul, të dielën, kur menaxheri erdhi dhe i tha të largohej, ndërsa zhurma e të shtënave dëgjohej në largësi, transmeton Deadline.

Regjisorja dhe gruaja e parë që drejtoi Organizatën Shtetërore të Filmit në Afganistan, vendosi të shpëtojë veten, vëllezërit dhe të afërmit e saj, edhe pse e dinte se kishte kaos në aeroport.

Nga një hotel në Kiev të Ukrainës, Karimi ka rrëfyer për Reuters se si dukej arratisja e saj, të cilën arriti ta realizojë, siç tha ajo, me ndihmën e qeverive turke dhe ukrainase.

“Mblodha familjen time. U largova nga shtëpia, lashë makinën, lashë paratë, lashë gjithçka që kam”, ka rrëfyer 36-vjeçarja. Ajo ishte e mërzitur për kthimin e sundimit taleban duke thënë se kjo do ta rrezikonte industrinë e filmit dhe të drejtat e grave.

“Ata nuk e mbështesin artin, nuk e vlerësojnë kulturën dhe kurrë nuk do të mbështesin gjëra të tilla”, është shprehur Karimi, duke shtuar se ata kanë frikë nga gratë e arsimuara dhe të pavarura. Siç vuri në dukje ajo, talebanët duan që gratë të jenë “të fshehura, të padukshme”.

Fotografitë e afganëve që nxitonin drejt aeroplanit ushtarak amerikan dhe mbaheshin në pjesët e tij, po qarkullonin në mediat sociale këtë javë.

“Shumë njerëz erdhën në aeroport dhe disa vetëm përqafuan aeroplanin, donin të largoheshin. Ata ishin aq të pashpresë”, ka deklaruar Karimi.

Pasi humbi aeroplanin e parë, Sahraa kontaktoi oficerët që po e ndihmonin përsëri. Ajo u tha të largohej nga turma, dhe disa orë më vonë, zyrtarët, identitetin e të cilëve nuk e bëri të ditur, e çuan familjen e saj në një pjesë tjetër të aeroportit, nga ku hipën në një fluturim turk për në Ukrainë.

#Kabul_airport right now. People are waiting days and night. #American_army‘s behavior is very bad with Afghans, American soldiers beaten ppl, shoot at ppl in the air, threaten with grenades, and shout at them. There is children and women among them.#shame_on_you_usa pic.twitter.com/vcclLSPpwu

— Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 19, 2021