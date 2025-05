Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s u mblodh sot në Bilbao të Spanjës, dhe miratoi sistemin e Kualifikueseve të UEFA “EURO 2028” si edhe finalizoi planin e shpërndarjes së përfitimeve për klubet për ciklin 2024–2028.

Përcaktohet formati i Kualifikueseve për “EURO 2028”

Turneu me 24 skuadra, që do të zhvillohet në Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandë, do të ndjekë një strukturë të njohur. Do të krijohen 12 grupe kualifikuese me katër ose pesë ekipe secili. Nga këto, 12 fituesit e grupeve dhe tetë vendet e dyta më të mira do të kualifikohen direkt.

Vendet pritëse – Anglia, Irlanda, Skocia dhe Uellsi – do të marrin pjesë në kualifikime dhe mund të sigurojnë kualifikimin automatik nëse nuk arrijnë ta bëjnë këtë përmes grupeve. Deri në dy vende do të rezervohen për kombëtaret pritëse më të mira që nuk kualifikohen direkt.

Vendet e mbetura do të caktohen përmes fazës “play-off” me skuadrat e renditura më mirë në Ligën e Kombeve dhe vendet e dyta që nuk janë kualifikuar. Numri i ndeshjeve “play-off” do të varet nga numri i vendeve të përdorura nga kombëtaret pritëse.

Orari i turneut pritet të publikohet në vjeshtën e vitit 2025, ndërsa rregullorja e plotë deri në fund të vitit.

Paketa e miratuar për përfitimet e klubeve prej 244 milionë euro

UEFA konfirmoi gjithashtu një program për përfitimet e klubeve me vlerë 244 milionë euro për periudhën 2024–2028. Kjo përfshin 7 milionë euro të mbetura nga cikli i mëparshëm, nga të cilat 3 milionë euro do të shkojnë për rritjen e fondit të përfitimeve për UEFA Women’s “EURO 2025” nga 6 në 9 milionë euro.

Shuma e mbetur do të ndahet në dy pjesë: 104 milionë euro për klubet që lëshojnë lojtarë për Ligëne Kombeve dhe Kualifikueset Europiane, dhe 140 milionë euro për klubet që lëshojnë lojtarë për “EURO 2028”.

Vendime të tjera

Listat e lojtarëve për Finalet e Ligës së Kombeve 2025 do të zgjatet nga 23 në 26 lojtarë.

Programi për monitorimin e tribunave me qendrim në këmbë zgjatet për sezonin 2025–2026 në dhjetë Federatat më të renditura të UEFA-s.

Zoran Lakoviç emërohet Zëvendës Sekretar i Përgjithshëm i UEFA-s për Çështjet e Federatave Anëtare të UEFA-s dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare.

Mbledhja e radhës e Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s do të mbahet më 11 shtator 2025 në Tiranë.