Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi sot një sërë vendimesh të rëndësishme, të cilat i vijnë në ndihmë njerëzve në nevojë, por edhe për rijetëzimin e Pallatit të Lojërave me Dorë “Asllan Rusi”.

Mes vendimeve të miratuara ishin ai për për miratimin e tavaneve përgatitore të programit buxhetor afatmesëm për periudhën 2026-2028; miratimi i familjeve aplikuese që përfitojnë nga programi i bllok-ndihmës ekonomike deri në 6 për qind, nga fondi i kushtëzuar dhe nga buxheti i Bashkisë Tiranë, për periudhën 1-28 shkurt, 2025 si dhe për periudhën 1-31 janar, 2025.

Një tjetër vendim i rëndësishëm ishte edhe ai “Për dhënien e pëlqimit për autorizimin e Korporatës së Investimeve Shqiptare për vijimin e procedurave me qëllim realizimin e projektit të investimit “Rijetëzimi i Pallatit të Lojërave me Dorë “Asllan Rusi”, Tiranë.

Gjithashtu u miratua dhe projektvendimi “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin “Për miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2025-2027 dhe detajimin e Buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2025”.

Gjatë fjalës së saj, kryetarja e deleguar e bashkisë së Tiranës, Anuela Ristani tha se për të tretin vit radhazi propozohet mbështetja e detyrimeve për programet DS4, DS5 nga buxheti i bashkisë.

Ajo shtoi se është propozuar rritja e fondeve në buxhetin e vitit 2025 për abonentë e studentëve dhe për ato të pensionistëve. Ristani tha se është propozuar dhe përfshirja e projektit, mbështetje për vajzat dhe gratë, viktima të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje me paketë ushqimore.

“Për muajin shkurt 2025 njësitë administrative kanë përzgjedhur 277 familje, nga të cilat 173 do të trajtohen nga fondi i buxhetit vendor dhe 104 familje të financuara nga fondi i kushtëzuar i ministrisë. Për muajin janar 2025 njësitë administrative kanë përzgjedhur 272 familje, nga këto 169 do të trajtohen nga fondi i buxhetit vendor dhe 103 familje nga fondi i kushtëzuar i ministrisë. Familjet përfituese janë kryesisht familje me probleme ekonomike, familje me probleme sociale, me më shumë se 4 anëtarë ose 1 anëtar të vetëm, familje rome apo egjiptiane me kryefamiljar me fëmijë në ngarkim”, tha ajo.

Lidhur me rindërtimin pas tërmetit nga fondet e bashkisë, Ristani theksoi se për të tretin vit radhazi, Bashkia e Tiranës propozon mbështetjen e detyrimeve për programet DS4, DS5 nga buxheti i Bashkisë Tiranë.

“Deri tani nga fondet e veta, Bashkia Tiranë ka akorduar për DS-të e ndryshme një vlerë 1.159.299.655 lekë për vitet 2023-2024 dhe buxhetuar në vitin 2025 184.547.577 lekë”, theksoi ajo.

Po ashtu, Ristani kujtoi se prej 1 janarit 2025 Bashkia Tiranë nisi subvencionin 100% të biletës së abonesë për pensionistët siç edhe është njoftuar, siç bën edhe prej vitesh subvencionimin e abonesë për studentët. Sipas saj, është propozuar rritja e fondeve për të dyja llojet e aboneve në buxhetin 2025.

“Po ashtu është propozuar dhe përfshirja e projektit, mbështetje për vajzat dhe gratë, viktima të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje me paketë ushqimore. Kjo është një mbështetje e rëndësishme për integrimin e viktimave të dhunës për sa i përket jo vetëm aspektit social ekonomik, por edhe fuqizimit të kryefamiljareve të dhunuara. Parashikohet që përfituesit të jenë 200 gra dhe vajza viktima të dhunës që do të përfitojnë çdo 3 muaj një paketë ushqimore me vlerë prej 3 mijë lekësh”, shtoi ajo.

Një tjetër projekt, sipas saj është riintegrimi dhe mbështetje për familjet vulnerabël, një qasje e qëndrueshme. “Një projekt që synon të përmirësojë dhe riintegrojë familjet vulnerabël duke adresuar shkaqet e situatës së tyre. Prioritet do t’u jepet personave që janë përfitues të ndihmës ekonomike dhe që janë evidentuar si persona në situatë rruge”, tha ajo gjatë prezantimit të projektvendimeve.