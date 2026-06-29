Ka nisur mbledhja e Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, e cila po drejtohet nga kryeministri Edi Rama.
Gazetarja e Klan News, Greta Bullari, raporton se takimi vjen në prag të seancës plenare të së martës dhe pritet të fokusohet në diskutimet dhe qëndrimet politike të mazhorancës për çështjet e rendit të ditës në Kuvend.
Mbetet për t’u parë se çfarë porosish kryeministri Rama do t’u japë deputetëve sa i perket zhvillimeve politike, në një kohë që prej 4 javësh po zhvillohen protesta.
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