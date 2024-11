Është mbajtur sot mbledhja e Federatës së Opozitës me aleatët, në fokus të së cilës ishte pikërisht mbledhja e nesërme (26 nëntor) e opozitës në orën 17:00.

Në fjalën e tij, Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka deklaroi se opozita duhet të gjejë një strategji për t’i dhënë zgjidhje Shqipërisë duke përmbysur regjimin “Rama”.

Noka u ndal edhe te takimi i djeshëm i Kryeministrit Rama në Londër me diasporën shqiptare dhe me incidentet e shënuara gjatë këtij takimi.

Ai fajësoi kreun e qeverisë se angazhoi “falangat e krimit” kundër diasporës shqiptare.

“Si njeriu që ka shpopulluar Shqipërinë dhe e ka zhytur në varfëri, korrupsion e drogë, s’mund të përfaqësojë shqiptarët. Dje Edi Rama me falangat e krimit që angazhoi në Londër kundër diasporës shqiptare tregoi që nuk është i denjë. Tregoi fytyrën e tij të vërtetë.

Dhuna e djeshme dhe e kohëve të fundit, tregues i qartë të një qeverie të zhytur në krim dhe që po jep shpirt. Po përpiqet me dhunë e terror të mbajë pushtetin.

Është unike në historinë e Shqipërisë qeveria e Edi Rama se si është sjellë ndaj popullit të vetë. Jemi në një momentum krejt tjetër politik pas 5 nëntorit për PD, demokracinë, opozitën. Ky momentum është një shenjë shumë pozitive për ne që duhet shfrytëzuar. Konspiracioni kundër Shqipërisë e shqiptarëve, kundër demokracisë organizuar nga Soros dhe Rama s’mund të funksionojë më pas 5 nëntorit.

Falangat e Sorosit ishin drejtuar për të marrë peng opozitën shqiptare përfundimisht u pre me votën e qytetarëve amerikanë. Ky momentum është i rëndësishëm për ne. PD-së i vijnë në ndihmë dy rezoluta historike ajo e CDI dhe PPE, ku theksohet që në Shqipëri kemi një narko-shtet, që Shqipëria nuk është demokraci funksionale”, deklaroi Noka.

Ky i fundit theksoi se mosbindja civile është e vetmja rrugë që do i japë Shqipërisë zgjidhje politike.

“Mosbindja civile është rruga e vetme për ti dhënë Shqipërisë një zgjidhje politike që do garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Jemi 24 orë nga akti tjetër i mosbindjes civile nesër në ora 17:00 në Tiranë. Do diskutojmë edhe hapin e nesërm dhe një strategji për më vonë si do funksionojë opozita për të detyruar regjimin dhe për t’i dhënë zgjidhje Shqipërisë”, u shpreh ai.

