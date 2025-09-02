Ministrat për Çështjet Evropiane nga të 27 vendet e BE-së po marrin pjesë në një takim informal ministror në kryeqytetin danez.
Fokusi i diskutimit janë përpjekjet e vendeve kandidate për t’u përshtatur me kriteret e Kopenhagenit, si dhe stimujt që mund të përshpejtojnë progresin e tyre drejt anëtarësimit në BE.
Kryediplomatët nga 27 vendet e BE-së do të diskutojnë gjithashtu edhe rreth sundimit të ligjit në BE, si dhe mënyrat sesi shtetet në procesin e zgjerimit mund të forcojnë punën për reformat e brendshme të BE-së.
Ministrat për Çështjet Evropiane të 27 vendeve të BE-së do të takohen edhe me homologët e tyre nga vendet kandidate për të diskutuar sfidat me të cilat përballen këto vende në përmbushjen e kritereve të Kopenhagenit.
Ata do të diskutojnë gjithashtu se si të forcohen stimujt për reformat e duhura, për të bërë të mundur që këto shtete të mund të integrohen gradualisht në Bashkimin Evropian, edhe përpara se të bëhen anëtare me të drejta të plota të kësaj organizate.
