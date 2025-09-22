Teksa nesër do të zhvillohet mbledhja e Këshillit bashkiak për shkarkimin e Erion Veliajt, për Sekretarin e Përgjithshëm të PS, Blendi Klosi, Tirana ka nevojë për një krytetar bashkie që të drejtojë kryeqytetin, pasi Veliaj nuk mund ta ushtrojë dot detyrën për shkak se ndodhet në burg.
I ftuar ditën e sotme në emisionin ‘5 Pyetjet nga Babaramo’, Klosi tha se ndërsa PS ka zgjedhur kandidaten që do të garojë për drejtuese e Bashkisë së Tiranës, nga ana tjetër opozita ende s’ka paraqitur një emër.
“Qyteti ka nevojë për një drejtues. Tirana nuk mund të rrinte pa një kryetar. Ne nuk i komentojmë vendimet e gjyqësorit do të respektojmë institucionet e drejtësisë së re. Ai nuk e ushtron detyrën sepse është i izoluar dhe me vullnetin e tij e ka deleguar tek Andula Ristani. Pra Tirana s’mund të rri pa një kryetar bashkie. PS po përgatitet për të fituar garën. Ndërkohë që merreni me ne, merruni me kampin tjetër që akoma s’ka asnjë kandidatë. Në këtë garë ne kemi kandidatin tonë shumë pozitiv. Ne u bëmë gati për garën e Tiranës. Ne jemi forcë që kemi përgjegjësi për të qeverisur vendin dhe qytetarët e Tiranës që e kanë votuar në këto vitet e fundit në të gjitha garat. Ne kemi përgjegjësinë para këtyre njerëzve. Ne kërkojmë që Tirana të menaxhohet”, tha ai.
Klosi u ndal edhe tek seanca plenare në Kuvend për miratimin e programit qeverisës. Ai tha se opozita vijoi me të njëjtin skenar si në seancat e kaluara.
‘Ajo që ndodhi në seancë nuk ishte një moment i mirë për jetën parlamentare të vendit. Të gjithë ishin përgatitur për të mbajtur fjalën e tyre por zhurma në sallë e bëri të pamundur mbajtjen e fjalës së kryeministrit dhe për atë që u krijua nuk ishte hera e parë. Rama tha ne jemi këtu për t’ju krijuar ju hapësirën e nevojshme. Veprimet e tyre prishën seancën dhe kjo gjë ka ndodhur me dhjetëra herë. Por po mungon debati parlamentar, vijnë aty dhe gjuajnë me libra, ata me këtë që po bëjnë po humbasin dhe po reduktohen’, tha ai.
Një koment e pati edhe për ministren virtuale ‘Diella’.
‘Ky vizion i inteligjencës Arificiale nuk ka dal sot, ka 2 vite e gjysme. Sepse qytetarët e përdornin e- Albania dhe është kjo është figura vizuale që i kthen përgjigje. Ajo kthen përgjigje për çdo të dhënë dhe gjuhë dhe për qindra shërbime që ne tani i ofrojmë online. Qeveria është për tu përgëzuar që ka kaq shumë shërbime online. Për prokurimet, ti i thua dua të bëjë këtë rrugën dhe kam kaq lekë dhe ajo të thotë të gjitha ato që duhen. Këtë gjë e bënim njerëzit, por një sistem komjutertik e zgjedh shumë më mirë dhe më shpejt se çdo zyrtar sado me eksperiencë të jetë’, tha ai.
