Kryeministri Edi Rama ka ndarë një pjesë të fjalimit, që pritet, të mbajë nesër në mbledhjen e qeverisë dhe të grupit parlamentar të Partisë Socialiste.
Në videon e publikuar, Rama shfaqet duke shkruar fjalimin, ndërsa dëgjohet në sfond kori i protestuesve me thirrjet “Rama jep dorëheqjen”, për të cilin ai shprehet me ironi se e “ekzalton”.
“Përshëndetje, nuk e di a dëgjoni. Kjo është kënga ime e preferuar. Jam duke shkruar fjalën për nesër në mbledhjen e Grupit Parlamentar dhe të Qeverisë dhe desha të ndaj me ju këtë moment, sepse ky kor “Rama jepe dorëheqjen” më ekzalton. Shihemi nesër paradite, nuk e di orën e saktë. Mbledhja fillon në 09:30, por do ishte kënaqësi të ndaja me ju të gjithë reflektimin tim mbi pasqyrën e bulevardit të flamingove, ai që ishte se ky që ka mbet është i sorrave dhe i korbave”, tha Rama.
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