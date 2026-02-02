Deputeti demokrat Luan Baçi ka deklaruar se grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka rënë dakord që pjesëmarrja në komisionet e Reformës Zgjedhore dhe Territoriale është e domosdoshme, pavarësisht mungesës së garancive nga mazhoranca, sipas tij.
Në emisionin “3D” në RTSH, Baçi theksoi se opozita nuk duhet të lërë hapësirë për justifikime nga mazhoranca, e cila sipas tij, mund të përdorë mospjesëmarrjen e PD-së si arsye për të vijuar e vetme me reformat.
“Pjesëmarrja në Reformën Territoriale dhe atë Zgjedhore nuk ka asnjë garanci nga kjo mazhorancë se do të jetë korrekt, pasi e kanë treguar që dalin nga rruga. Por kanë theksuar të gjithë që pjesëmarrja është e domosdoshme për të mos i lënë hapësirë që këta të justifikohen me mospjesëmarrjen e opozitës në komision dhe të thonë që ne nuk kemi çfarë bëjmë dhe do vazhdojmë me reformën se u duhet qytetarëve,” tha Baçi.
Ai shtoi se edhe pse pjesëmarrja është formale, ajo mbetet e domosdoshme për t’i treguar qytetarëve se opozita nuk bojkoton procesin.
“Marrja pjesë në këto komisione është formale sepse kjo mazhorancë nuk do t’i qëndrojë dhe do të devijojë rrugës, dhe në fund fare mund të dalin me një variant të tyre për t’u votuar në Parlament. Por marrja pjesë është e domosdoshme për t’u thënë qytetarëve që ne nuk bojkotojmë, jemi atje dhe do paraqesim projektet tona dhe të shohim sa do e respektojë kjo mazhorancë,” u shpreh deputeti demokrat.
