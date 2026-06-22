Kryeministri i vendit, Edi Rama ka reaguar pas protestës së zhvilluar këtë të hënë në Tiranë, duke iu përgjigjur pesë pikave të shpalosura nga organizatorët e saj
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ironizoi një pjesë të pjesëmarrësve në protestë, teksa shkroi: “Si thoshin derrat e kënaqur migjenianë të segmentit ‘intelektual’ të protestës, nuk ka lidhje Irani…?”
“Mos harroni çfarë ju kam thënë qysh në fillim: Dy fitimtarë do dalin kur kësaj proteste t’i bien të tëra puplat fallco të flamingove, Partia Socialiste që do të bëhet më e fortë dhe qeverisja jonë që do të përmirësohet shumë ndjeshëm”, shkroi Rama.
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