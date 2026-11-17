Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë zhvillimin e një bombe të re bërthamore, të identifikuar si B94, e cila mund të jetë projektuar për të shkatërruar bunkerë dhe objekte ushtarake të fortifikuara thellë nën tokë.
Ekzistenca e saj u zbulua në një dokument të Komitetit të Buxhetit të Senatit amerikan, ku rekomandohet një financim prej 77.1 milionë dollarësh për vitin fiskal 2027.
Sipas raportit, bëhet fjalë për një përcaktim të ri të armës bërthamore, ndërsa nuk janë publikuar ende detaje mbi fuqinë shpërthyese, karakteristikat teknike apo objektivat e saj konkrete.
Ekspertët dyshojnë se B94 mund të lidhet me programin NDS-A, një sistem bërthamor i lëshuar nga ajri, që synon të godasë objektiva të fortifikuara dhe të varrosura thellë, të cilat janë të vështira për t’u shkatërruar me armë konvencionale. Megjithatë, autoritetet amerikane nuk kanë konfirmuar se të dyja programet janë të njëjta.
Në fokus të interesit strategjik amerikan janë objektet nëntokësore në Iran, por edhe infrastruktura ushtarake e Rusisë dhe Kinës, të cilat kanë investuar në sisteme të fortifikuara dhe qendra të mbrojtura komandimi.
SHBA-të kanë tashmë në arsenalin e tyre bombën B61-11, e projektuar për goditjen e objektivave nëntokësore, ndërsa programi i ri mund të synojë plotësimin ose zëvendësimin e disa prej armëve ekzistuese.
Sipas medias së specializuar amerikane The War Zone, referenca për B94 u zbulua gjatë shqyrtimit të dokumenteve buxhetore. Nëse konfirmohet si një sistem i ri, ky do të ishte përcaktimi i parë i ri për një bombë bërthamore amerikane të lëshuar nga ajri që nga viti 1991.
Deri tani, Uashingtoni nuk ka bërë publike një projekt konkret të armës dhe as nuk ka konfirmuar se për çfarë objektivash do të përdoret.
Megjithatë, shuma prej 77.1 milionë dollarësh është ende një rekomandim i Komitetit të Buxhetit të Senatit dhe jo një fond i miratuar përfundimisht. Projektbuxheti për vitin fiskal 2027 duhet të kalojë në Senat, të harmonizohet me versionin e Dhomës së Përfaqësuesve dhe më pas të marrë miratimin presidencial.
Sipas ekspertëve të cituar nga media amerikane Breaking Defense, B94 mund të përfaqësojë një aftësi të re për goditjen e objektivave nëntokësore që aktualisht janë të vështira për t’u arritur nga armët ekzistuese amerikane. Megjithatë, ata ngrenë pikëpyetje mbi efektivitetin e një arme të tillë, pasi objektivat e vendosura në thellësi shumë të mëdha mbeten të vështira për t’u shkatërruar edhe me municione speciale.
Zhvillimi i saj shihet gjithashtu si pjesë e një modernizimi më të gjerë të arsenalit bërthamor amerikan, që përfshin raketa balistike të gjeneratës së re, nëndetëse strategjike dhe bombarduesin B-21 Raider.
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