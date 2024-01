Pothuajse dy në tre gjermanë do të donin që Olaf Scholz t’ia dorëzonte kancelarinë ministrit të Mbrojtjes Boris Pistorius para përfundimit të mandatit të tij, sipas një sondazhi, i cili tregon gjithashtu pakënaqësinë e votuesve të Partisë Social Demokrate (SPD) ndaj tij.

Sipas një sondazhi të Institutit INSA për gazetën BILD, 64.3% janë pro largimit të Olaf Scholz nga kancelaria në favor të ministrit aktual të Mbrojtjes Boris Pistorius dhe vetëm 24.6% shprehin mendimin e kundërt.

Edhe gjysma (49.7%) e votuesve të SPD preferojnë që zoti Pistorius të bëhet kancelar para zgjedhjeve. Në zgjedhjet e drejtpërdrejta për kancelar, Olaf Solz do të humbiste ndaj Boris Pistorius 23%-17%, ndërsa në zgjedhjen mes Olaf Scholz dhe kreut të Partisë Demokristiane (SPD), Friedrich Merz do të fitonte ndaj kancelarit me 26%-23%. %.

Pistorius do të mbizotëronte ndaj Mertz, megjithatë, me 25%-23%. Nëse Scholtz do të ishte kundër kryeministrit bavarez Markus Zeder, lideri i Unionit Kristian Social (CSU) do të fitonte lehtësisht, 36%-20%, ashtu siç do të fitonte kundër Boris Pistorius, 34%-25%. Përveç kësaj, 69% i thonë “jo” një SPD me Olaf Solz si kandidat.

“Popullariteti i Pistorius është i lartë mes votuesve të të gjitha partive, nga e majta tek Alternativa për Gjermaninë (AfD)”, shpjegon kreu i Institutit INSA, Herman Binkert. Në pyetjen e synimit për të votuar, Unioni i Krishterë (CDU/CSU) është ende përpara me 31% (-1), ndërsa AfD është në vendin e dytë me 23%, e pandryshuar në peshë. Pas tyre vijnë SPD me 16% (+1), të Gjelbrit me 12% dhe Liberalët (FDP) me 5%.

/f.s