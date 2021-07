Përmbytjet janë tashmë një problem i njohur në shumë qytete në ShBA dhe në botë.

Administrata Kombëtare e Oqeanisë dhe Atmosferës (NOAA) raportoi një total prej më shumë se 600 përmbytjesh të tilla në 2019. për të filluar një dekadë të rritjeve dramatike të numrit të përmbytjeve, sipas studimit të parë që merr parasysh të gjitha shkaqet e njohura oqeanike dhe astronomike për përmbytjet.

Të udhëhequr nga anëtarët e Ekipit të Shkencës për Ndryshimin e Nivelit të Detit të NASA-s nga Universiteti i Haëaii, studimi i ri tregon se baticat e larta do të tejkalojnë pragjet e njohura të përmbytjeve në të gjithë vendin më shpesh. Në mes të viteve 2030, në SHBA bregu do të përjetojë në rritje të shpejtë përmbytjet e baticës së lartë, kur një cikël hënor do të amplifikojë rritjen e niveleve të detit të shkaktuara nga ndryshimi i klimës.

Për më tepër, përmbytjet ndonjëherë do të ndodhin në grupe që zgjasin një muaj ose më gjatë, në varësi të pozicioneve të Hënës, Tokës dhe Diellit. Kur Hëna dhe Toka rreshtohen në mënyra specifike me njëra-tjetrën dhe Diellin, gravitacioni që rezulton tërhiqeni dhe përgjigja përkatëse e oqeanit mund të lërë që banorët e qytetit të përballen me përmbytjet çdo ditë ose dy.

“Zonat e ulëta afër nivelit të detit janë gjithnjë e më të rrezikuar dhe vuajnë për shkak të përmbytjes në rritje, dhe kjo vetëm do të përkeqësohet,” tha Administratori i NASA Bill Nelson. “Kombinimi i tërheqjes gravitacionale të Hënës, ngritja e niveleve të detit dhe ndryshimi i klimës do të vazhdojnë të përkeqësojnë përmbytjet bregdetare në vijat tona bregdetare dhe në të gjithë botën. Ekipi i Ndryshimit të Nivelit të Detit të NASA-s po ofron informacione thelbësore në mënyrë që të mund të planifikojmë, mbrojmë dhe parandalojmë dëmtimin e mjedisit dhe të jetesës së njerëzve të prekur nga përmbytjet “.

“Theshtë efekti i akumuluar me kalimin e kohës që do të ketë një ndikim,” tha Phil Thompson, një asistent profesor në Universitetin e Hawaii dhe autori kryesor i studimit të ri, botuar këtë muaj në Nature Climate Change. Thompson theksoi se për shkak se përmbytjet e baticës së lartë përfshijnë një sasi të vogël uji në krahasim me valët e stuhisë së uraganit, ekziston një tendencë për t’i parë ato si një problem më pak i rëndësishëm në përgjithësi. “Por nëse përmbyt 10 ose 15 herë në muaj, një biznes nuk mund të vazhdojë të operojë me parkingun e tij nën ujë. Njerëzit humbin punën e tyre sepse nuk mund të shkojnë në punë. Gropat e ujërave të zeza bëhen një çështje e shëndetit publik “.

Pse qytete në bregdete kaq të ndara gjerësisht do të fillojnë të përjetojnë këto nivele më të larta përmbytjesh pothuajse në të njëjtën kohë? Arsyeja kryesore është një lëkundje e rregullt në orbitën e Hënës që kërkon 18,6 vjet për të përfunduar. Nuk ka asgjë të re apo të rrezikshme për lëkundjen; u raportua për herë të parë në 1728. Ajo që është e re është se si një nga efektet e lëkundjes në tërheqjen gravitacionale të Hënës – shkaku kryesor i baticave të Tokës – do të kombinohet me ngritjen e niveleve të detit që rezultojnë nga ngrohja e planetit.

Në gjysmën e ciklit 18.6-vjeçar të Hënës, baticat e rregullta ditore të Tokës shtypen: Rrjedhat e larta janë më të ulëta se normalisht, dhe baticat e ulëta janë më të larta se normalisht. Në gjysmën tjetër të ciklit, baticat amplifikohen: Rrjedhat e larta bëhen më të larta, dhe baticat e ulëta bëhen më të ulëta. Rritja globale e nivelit të detit shtyn baticat e larta në vetëm një drejtim – më lart. Pra, gjysma e ciklit hënor 18.6-vjeçar i kundërvihet efektit të ngritjes së nivelit të detit në baticat e larta, dhe gjysma tjetër rrit efektin.

g.kosovari