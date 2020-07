Virusi vdekjeprurës shpërtheu në Kinë prej në fund të dhjetorit të 2019 e në mars të 2020 në mbarë botën, por Covid-19 vijon të jetë ende një kërcënim për botën. Deri më tani në gjithë globin janë infektuar 11,565,109 persona. Ndërkohë 536,910 të tjerë kanë humbur jetën. Lajm i mirë është se betejën me COVID-19 e kanë fituar 6,539,129 qytetarë.

Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në SHBA, me 132,569 viktima, ndërsa pas saj radhiten Brazili me 64,900, Britania e Madhe me 44,220, Italia me 34,861, Franca me 29,893 dhe Spanja me 28,385.

Shqetësuese është situata edhe në Meksikë ku numri i viktimave në këtë shtet ka shkuar në 30,639. Vetëm në 24 orët e fundit në këtë shtet janë shënuar 273 viktima. Gjithashtu edhe Brazili është në gjendje shumë të rënduar, pasi shifrat janë shumë të larta për çdo ditë. Deri më tani numërohen 64,900 viktima dhe mbi 1.6 milionë të infektuar.

Në Australi situata është teje e rënduar pasi rastet e reja janë shtuar masivisht ditët e fundit, duke bërë që disa zona të izolohen sërish.

Duke filluar nga dita e martë, shteti i Victoria-s në Australi do të izolohet dhe do të mbyllë kufijtë edhe me Uellsin e Ri Jugor.

Teksa Melburni ka 95% të të gjitha rasteve të reja të infeksionit të regjistruara javën e kaluar në Australi, autoritetet ‘kanë ndezur’ alarmin e kuq.

Deri më tani, të dy shtetet i kanë mbajtur kufijtë hapur edhe kur të tjerët i kanë mbyllur ato, dhe ky do ishte rasti i parë i regjistruar në 100 vite.

Hera e fundit e mbylljes së kufijëve ka ndodhur në vitin 1919, gjatë pandemisë se gripit spanjoll.

g.kosovari