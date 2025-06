Për shkak të reshjeve të dendura të shiut dhe rrezikut të përmbytjeve në provincën Hunan të Kinës Qendrore, më shumë se 53.000 banorë janë evakuuar në prefekturën Autonome Xiangxi Tujia dhe Miao, Zhangjiajie, Changde dhe Huaihua, njoftoi Zyra e Komisionit Provincial të Menaxhimit të Emergjencave, shkruan “Xinhua

Sipas Departamentit lokal Meteorologjik, pjesë të prefekturës autonome Xiangxi Tujia dhe Miao, Huaihua, Zhangjiajie, Changde dhe Yiyang do të përjetojnë stuhi deri në shira të rrëmbyeshëm gjatë tre ditëve të ardhshme, me zona të izoluara që do të përjetojnë shira jashtëzakonisht të dendur.

Departamentet provinciale të financave dhe menaxhimit të emergjencave ndanë urgjentisht 30 milionë juanë (rreth 4.18 milionë dollarë amerikanë) në fonde për kontrollin e përmbytjeve dhe ndihmën në fatkeqësi, me mbështetje prioritare të drejtuar për Changde, Zhangjiajie dhe Prefekturën Autonome Xiangxi Tujia dhe Miao për evakuim dhe zhvendosje, eliminimin e rreziqeve dhe përpjekjet e sanimit emergjent

Një total prej 280 zjarrfikësish, 78 kamionë zjarrfikës dhe 40 anije shpëtimi janë mobilizuar nga gjithë Hunani për të përforcuar shërbimet e emergjencës në Zhangjiajie dhe Prefekturën Autonome Xiangxi Tujia dhe Miao mes rritjes së ujërave të përmbytjeve të shkaktuara nga reshjet e rrëmbyeshme.

Që nga nata e së mërkurës, stuhitë deri në shira të rrëmbyeshëm kanë goditur Zhangjiajie, Prefekturën Autonome Xiangxi Tujia dhe Miao, Changde, Huaihua, Yiyang dhe Shaoyang, me disa zona që përjetojnë shira ekstremë. Veçanërisht, katër komuna në qarqet Sangzhi dhe Longshan kanë regjistruar reshje që tejkalojnë 400 milimetra