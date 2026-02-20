Partia Demokratike organizoi këtë të premte protestën e katërt kombëtare, e cila u shoqërua me tensione pasi disa protestues hodhën molotov drejt policisë te Kryeministria dhe te Parlamenti i Shqipërisë. Forcat e rendit u kundërpërgjigjën me gaz lotsjellës, ujë dhe bomba zhurmuese.
Sipas Gazment Bardhit janë shoqëruar mbi 40 protestues, ndërsa në lidhje me këto shoqërime, deputetët e PD-së kanë mbërritur te Komisariati i Policisë Nr. 1, aty ku ndodhen disa nga protestuesit e shoqëruar.
Të shoqërurit dyshohet se kanë sulmuar me fishekzjarre dhe molotov efektivët dhe godinat e institucioneve.
Sipas pretendimeve që vijnë nga Partia Demokratike, 1 prej protestuesve që ndodhet në Komisariatin e Policisë Nr. 1 është dhunuar nga efektivë të policisë dhe është refuzuar të dërgohej në spital për ndihmë mjekësore.
