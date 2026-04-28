Profesori i kriminalistikës, Ervin Karamuço thotë se në qarkun e Lezhës janë 306 familje të ngujuara për shkak të gjakmarrjes.
Në një intervistë për “Ora e Fundit” në ABC News, Karamuço u shpreh se Kreshnik Mujeci dhe bashkëshortes së tij Gentjana Mujeci në Balldren është ngjarje e rëndë, teksa dyshohet se autorët janë larguar drejt Kosovës.
“Janë 306 familje të ngujuara. Kjo ngjarje, ishte vijim i një ngjarjeje që ka ndodhur në 2016. Është marrë vendim që ky person do vritet. Asnjë lloj kanuni, nuk parashikon vrasjen e grave. Gjakmarrja do shtrihet edhe në familjen e gruas. Kjo plagë krijon plagë të tjera. Nuk di nëse e kanë llogaritur autorët që duhet të vrisnin edhe bashkëshorten. Asgjë nuk e justifikon humbjen e jetës së të dyve, por flas për bashkëshorten e tij.
Vrasja për gjakmarrje dëbohet me burgim të përjetshëm. Mendohet se autorët janë larguar drejt Kosovës”, theksoi ai./abcnews.al
