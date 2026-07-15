Koalicioni i krahut të djathtë i kryeministres italiane Giorgia Meloni u zotua të vazhdojë me një ligj të ri zgjedhor, një ditë pas një humbjeje të thellë parlamentare në një aspekt kyç të reformës.
Në një votim të fshehtë të martën, një propozim i mbështetur nga “Vëllezërit e Italisë” të Melonit për t’u lejuar zgjedhësve të shprehin votat e tyre preferenciale për kandidatët në listat e partive u rrëzua me një votë të vetme, pjesërisht për shkak të largimeve nga koalicioni qeverisës, shkruan A2.
Humbja, e cila shkaktoi thirrjet e opozitës që Meloni të japë dorëheqjen, ka nxjerrë në pah tensionet brenda koalicionit para zgjedhjeve të përgjithshme që do të mbahen vitin e ardhshëm. Kjo përfaqëson një tjetër goditje të madhe për kryeministren pas një humbjeje të thellë në një referendum mbi reformën në drejtësi në mars.
“Është thelbësore të vazhdojmë me këtë ligj që garanton stabilitetin”, tha Enrico Costa, kreu i dhomës së ulët të Forza Italia, për gazetën Corriere della Sera, duke përjashtuar mundësinë që pengesa të shkaktojë një krizë më të gjerë politike.
Blloku qeverisës, i përbërë nga Vëllezërit e Italisë, Lega dhe Forza Italia, ka propozuar një sistem plotësisht proporcional me një bonus vendesh që garanton shumicën për çdo koalicion që fiton më shumë se 42% të votave.
“Prioriteti ynë është të miratojmë projektligjin në Dhomën e Ulët dhe më pas ta dërgojmë atë në Senat”, tha Ministri i Marrëdhënieve Parlamentare Luca Ciriani. Ai shtoi se dhoma e lartë mund ta miratojë legjislacionin në shtator.
Përveç ndonjë krize të papritur politike, Meloni, në pushtet që nga viti 2022, pritet të bëhet kryeministrja me mandatin më të gjatë në Italinë e pasluftës në shtator. Të martën ajo tha se mungesa e votave nga aleatët e saj “kërkon një reflektim”.
Politikanët thanë se rreth 30 ligjvënës të koalicionit kishin sfiduar vijën qeveritare në votim, duke provokuar zemërimin e Melonit. “Ne e provuam. Këneta fitoi përsëri”, shkroi kryeministrja në Facebook.
Vëllezërit e Italisë të Melonit mbeten partia më popullore, por sondazhet e fundit të opinionit tregojnë se koalicioni qeverisës është pas aleancës së qendrës së majtë të udhëhequr nga Partia Demokratike dhe Lëvizja 5-Yje. Sondazhet sugjerojnë se zgjedhjet e vitit 2027 mund të mos prodhojnë një fitues të qartë dhe një parlament të varur.
Sipas sistemit aktual zgjedhor, rreth një e treta e ligjvënësve zgjidhen nëpërmjet zonave zgjedhore me shumicë votash, ndërsa pjesa tjetër zgjidhet me përfaqësim proporcional nëpërmjet listave të hartuara nga udhëheqësit e partive. Propozimi i Melonit do t’u kishte lejuar partive të ruanin ndikim të konsiderueshëm mbi përzgjedhjen e kandidatëve të zgjedhur. Ligji i ri do të shpërblente gjithashtu partitë që mund të formojnë pakte parazgjedhore, gjë që koalicioni i saj e bëri me shumë efekt në votimet e vitit 2022.
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