Më shumë se 220,000 persona janë detyruar të evakuohen nga shtëpitë e tyre në Francë dhe Spanjë, ndërsa zjarret masive pyjore vazhdojnë të përhapen me shpejtësi, të nxitura nga temperaturat e larta dhe erërat e forta.
Në Francë, autoritetet urdhëruan evakuimin e afro 60,000 banorëve pranë Bordeaux, duke e çuar numrin e përgjithshëm të të evakuuarve në rajonet Gironde dhe Landes në rreth 200,000. Presidenti Emmanuel Macron ka mobilizuar ushtrinë për të mbështetur operacionet e zjarrfikësve dhe shërbimeve të emergjencës.
Situata mbetet kritike edhe në Spanjë, ku një zjarr i madh pranë Madridit është cilësuar nga autoritetet si “përtej kapacitetit” të zjarrfikësve për t’u vënë nën kontroll. Tre vatra zjarri në perëndim të kryeqytetit janë bashkuar në një front të vetëm, duke detyruar qeverinë spanjolle të shpallë gjendje të jashtëzakonshme kombëtare.
Rreth 25,000 persona janë urdhëruar të evakuohen, ndërsa afro 40,000 të tjerë janë këshilluar të qëndrojnë brenda banesave. Presidentja e rajonit të Madridit, Isabel Díaz Ayuso, e përshkroi situatën si “zjarrin më të rëndë në historinë e rajonit”, duke fajësuar kombinimin e temperaturave ekstreme, erërave të forta dhe bashkimit të fronteve të zjarrit.
Sipas shefit të menaxhimit të emergjencave të Madridit, Carlos Novillo, zjarri ndodhet në kulmin e tij dhe aktualisht nuk mund të ndërhyhet në disa zona për shkak të rrezikut të lartë. Për këtë arsye, prioriteti i autoriteteve është mbrojtja e popullsisë dhe e zonave të banuara.
Njësia e Emergjencave Ushtarake (UME) është angazhuar në terren për të frenuar përparimin e flakëve, veçanërisht pranë qytetit El Escorial. Ndërkohë, autoritetet po monitorojnë edhe një vatër tjetër të madhe në provincën e Avilës, me frikën se ajo mund të bashkohet me zjarrin që po përfshin rajonin e Madridit.
Deri tani, mbi 6,000 hektarë tokë janë djegur në rajonin e Madridit, ndërsa në Avila flakët kanë përfshirë rreth 9,000 hektarë. Tetë komuna janë evakuuar plotësisht, ndërsa disa qytete të tjera mbeten nën izolim për shkak të rrezikut të përhapjes së mëtejshme të zjarrit.
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