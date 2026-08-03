Aplikimet për studimet e larta janë mbyllur këtë fillim gushti dhe në fund të kësaj procedure rezulton se mbi 21 mijë maturantë kanë aplikuar për të ndjekur studimet e larta në vend. Drejtori i rrjetit akademik shqiptar, Arjan Xhelaj sqaron së degët më të kërkuara këtë vit rezultojnë programet e mjekësisë dhe ato inxhinjerike.
“Tendenca e maturantëve është kryesisht drejt degëve që lidhen me shëndetësinë, ku ka një numër të lartë aplikimesh në Universitetin e Mjekësisë, në programe si Mjekësia e Përgjithshme, Infermieria, Stomatologjia dhe degë të tjera të këtij profili. Po ashtu, interes i lartë vihet re edhe për degët e inxhinierisë dhe teknologjisë së informacionit. Pra, trendi është përqendruar kryesisht në dy grupime, çka tregon një lidhje të ngushtë me kërkesat e tregut të punës. Aktualisht, profesionet më të kërkuara janë ato që lidhen me shëndetësinë dhe inxhinierinë, ndërsa teknologjia e informacionit vijon të mbetet një nga fushat më të preferuara, për shkak të zhvillimit të vazhdueshëm të shërbimeve online”, u shpreh Xhelaj.
Me mbylljen e aplikimeve duket se punë më e madhe tashmë u është deleguar universiteteve të cilat po merren me organizimin e konkurseve në 49 programe studimi si dhe me përllogaritjen e pikëve për çdo kandidat referuar rezultateve të shkollës së mesme.
“Më 17 gusht nis shkarkimi i të dhënave nga të gjitha universitetet, përfshirë notat e maturantëve. Universitetet kanë në dispozicion periudhën nga 15 deri më 20 gusht për të kryer renditjen e kandidatëve dhe pikëzimin përkatës. Më pas, këto të dhëna ngarkohen në portal më 21 gusht, ndërsa më 22 gusht bëhen publike. Maturantët duhet të tregojnë kujdes që, pas datës 6 gusht, për programet e studimit ku kanë aplikuar, të kontrollojnë faqet zyrtare të universiteteve përkatëse dhe të informohen për datat e konkurseve”, tha ai.
Më 22 gusht, universitetet shpallin listën e fituesve përmes portalit-u Albania, për të nisur më pas më 26 gusht procesin e regjistrimit në shkollat e larta , e pasur me 7 faza. Me mbylljen e raundit të parë regjistrimet do të pasohen edhe nga 2 raunde të tjera.
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