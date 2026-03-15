Sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit kanë vrarë të paktën 202 fëmijë dhe 223 gra, përfshirë tre nëna shtatzëna, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit.
SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar sulmet e tyre ndaj Iranit, me raketa që kanë goditur disa vende në të gjithë provincën qendrore të Isfahanit, duke vrarë të paktën 15 persona.
Ndërkohë Ministria e Shëndetësisë së Iranit ka raportuar se sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit kanë vrarë të paktën 202 fëmijë dhe 223 gra, përfshirë tre nëna shtatzëna. Sipas agjencisë së lajmeve Fars 12 nga fëmijët e vrarë ishin nën moshën pesë vjeç.
Ndërkaq Izraeli ka njoftuar nisjen e një vale sulmesh në shkallë të gjerë që synonin infrastrukturën e regjimit terrorist iranian në Iranin perëndimor.
Të paktën 153 objekte shëndetësore janë dëmtuar në të gjithë Iranin nga sulmet ajrore SHBA-Izrael.
“153 njësi shëndetësore në rrjetin shëndetësor të vendit u dëmtuan, nga të cilat 56 qendra gjithëpërfshirëse të shërbimit shëndetësor përbënin numrin më të madh”, thuhet në raport.
Universitetet mjekësore u prekën gjithashtu: “Universiteti i Kermanshah ka pësuar dëmet më të mëdha me 42 njësi të dëmtuara, i ndjekur nga Isfahani me 19 njësi.”
Kermanshah ndodhet në Iranin perëndimor.
“Fatkeqësisht, 10 persona kanë humbur jetën në këto incidente dhe 248 persona janë trajtuar dhe janë liruar nga spitali”, raportoi Tasnim.
