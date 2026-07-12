Një tajfun i fuqishëm ka goditur Kinën, i dyti që e godet vendin brenda një jave, me gati dy milionë njerëz të evakuuar nga zonat e prekura nga stuhia.
Sipas mediave të huaja, Tajfuni Bavi, i cili shtrihet në 1.000 km (620 milje) në pikën e tij më të gjerë, afërsisht sa gjerësia e Francës, goditi për herë të parë në breg në qytetin bregdetar të Taizhou të shtunën në mbrëmje, përpara se të godiste për herë të dytë në Wenzhou rreth mesnatës.
Pasi goditi një ‘zinxhir’ ishujsh të largët japonezë, ai solli reshje të rrëmbyeshme shiu në Tajvan ndërsa kaloi përtej skajit të tij verior.
Rrëshqitjet e mëparshme të dheut të shkaktuara nga stuhia vranë të paktën 17 persona në Filipine.
Edhe pse është dobësuar në një stuhi të fortë tropikale, ajo ende paraqet rrezik për shkak të vëllimit të madh të lagështirës brenda brezave të saj të shiut.
Stuhia pritet të zvogëlohet gradualisht në intensitet ndërsa lëviz në veriperëndim.
Të dielën në mëngjes, qendra e tajfunit arriti në qytetin Hangzhou në provincën Zhejiang, raportuan mediat shtetërore kineze.
Parashikuesit e motit thanë se tajfuni do të lëvizë drejt Anhui-t lindor të hënën dhe drejt Detit të Verdhë verior nga Gadishulli Shandong të martën.
Më shumë se 1.7 milion njerëz u evakuuan në Zhejiang dhe mijëra të tjerë në provincat fqinje, thanë mediat shtetërore. Shkollat, puna dhe aktivitetet në natyrë janë pezulluar në Zhejiang, ndërsa 400 fluturime dhe dhjetëra shërbime treni janë anuluar.
Qyteti i Wenzhou-t, me rreth 10 milionë banorë, është afër rrugës së stuhisë, me autoritetet që po evakuojnë qindra mijëra banorë.
“Mund të dëgjonim tjegulla çatie dhe degë pemësh që binin”, tha për Reuters Li Liangxing, një banor i qytetit, duke shtuar “sigurisht që ishim të frikësuar”.
Pekini kishte urdhëruar evakuimin e 100,000 njerëzve për të “shmangur rrezikun”, thanë zyrtarët.
Bavi filloi si një supertajfun, duke goditur Guamin dhe Ishujt Mariana Veriore të hënën e kaluar me shpejtësi ere prej 290 km/orë (180 mph).
Ndërsa po kalonte nëpër Paqësor, duke u dobësuar në erëra 144 km/orë, ai goditi ishujt Sakishima, pjesë e zinxhirit ishujsh Ryukyu të Japonisë midis ishujve kryesorë të vendit dhe Tajvanit. Të paktën pesë persona u plagosën dhe mijëra të tjerë mbetën pa energji elektrike.
Tajvani vetë nuk u godit drejtpërdrejt, por mijëra njerëz u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre dhe kishte rrezik për rrëshqitje toke pas shirave të rrëmbyeshëm. Asnjëri vend nuk ka raportuar ndonjë vdekje.
Reuters Erëra të forta dhe mot i lagësht në një marinë në ishullin Ishigaki, në prefekturën Okinawa të Japonisë. Era fryn përmes një palme dhe anijet shihen në një det të trazuar pranë skelës.Reuters
Ishujt japonezë si Ishigaki kanë mbajtur barrën e goditjes së tajfunit Bavi ndërsa ai kalon nëpër Paqësor.
Autoritetet tajvaneze kishin paralajmëruar se Bavi mund të sillte deri në 1 metër (39 inç) reshje shiu.
Dhjetëra fluturime janë anuluar, ndërsa shkollat kanë pezulluar mësimin në të gjithë rajonin. Raftet e supermarketeve janë pastruar ndërsa banorët furnizohen me furnizime.
Pjesë të Kinës jugore janë ende të tronditura nga shkatërrimet e shkaktuara nga tajfuni Maysak në fillim të kësaj jave.
Maysak la të paktën 39 të vdekur dhe vrau një numër të madh bagëtish, duke rezultuar në humbje masive të bujqësisë. Ai gjithashtu shkaktoi dy tornado të rralla në provincën qendrore Hubei.
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