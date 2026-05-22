Studentë shqiptarë në Maqedoninë e Veriut kanë dorëzuar sot në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme të Albania një peticion me mbi 1900 firma, duke kërkuar që të mos largohet ambasadori shqiptar Denion Meidani.
Meidani nuk do të vijojë më detyrën si ambasador i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, duke e përmbyllur para kohe mandatin e tij në Shkup.
Sipas raportimeve të mëhershme të A2 CNN, arsyeja e këtij zhvillimi lidhet me pakënaqësi të shprehura nga koalicioni VLEN dhe VMRO-DPMNE ndaj qëndrimeve të diplomatit shqiptar në debatet politike në vend, veçanërisht për çështje që lidhen me të drejtat e shqiptarëve, përfshirë protestën e studentëve për përdorimin e gjuhës shqipe.
