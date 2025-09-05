Shoqata e të Burgosurve Palestinezë ka bërë të ditur se forcat izraelite kanë kryer mbi 19 mijë arrestime në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Jerusalemin Lindor, që nga nisja e luftës në Gaza 700 ditë më parë.
Sipas deklaratës së publikuar nga agjencia Wafa, shifra nuk përfshin arrestimet në vetë Rripin e Gazës, ku besohet se numri arrin në mijëra.
Autoritetet izraelite kanë klasifikuar 2,662 të ndaluar nga Gaza si “luftëtarë të paligjshëm”, por organizatat e të drejtave të njeriut thonë se numri real është shumë më i lartë për shkak të zhdukjeve të detyruara.
Që prej tetorit 2023, janë arrestuar të paktën 585 gra dhe 1,550 fëmijë në territoret e pushtuara.
Raporti shton se 77 palestinezë kanë vdekur në paraburgim izraelit gjatë kësaj periudhe, mes tyre 46 nga Gaza.
Trupat e 74 prej tyre vazhdojnë të mbahen nga Izraeli, së bashku me trupat e të paktën 85 të burgosurve të tjerë, të cilat nuk u janë kthyer familjeve.
Leave a Reply