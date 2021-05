Numri i rasteve me Covid që nga fillimi i pandemisë ka arritur në 171,038,250, në të gjithë botën.

Universiteti amerikan Johns Hopkins, raporton se numri i viktimave ka arritur në 3,556,889, shkruajnë mediat e huaja.

Ndërkohë personat që e kanë fituar betejën me sëmundjen janë 153,145,145 vendi më i prekur nga pandemia COVID janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 33, 25 milionë raste dhe mbi 594,000 viktima, ndjekur nga India me 27, 89 milionë raste dhe 326 mijë viktima dhe Brazili me 16, 47 milionë të prekur dhe 461 mijë humbje jete.

g.kosovari