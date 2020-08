Mbi shtatë muaj i gjithë globi po për ballet me pandeminë e arshpër Covid-19 që shpërtheu në Kinë prej në fund të dhjetorit të 2019.

Tashmë Covid-19 vijon të jetë ende një kërcënim për botën. Deri më tani në gjithë globin janë infektuar 17,778,276 persona.

Ndërkohë 683,389 të tjerë kanë humbur jetën. Lajm i mirë është se betejën me COVID-19 e kanë fituar 11,177,085 qytetarë.

SHBA

Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ndër vendet më të prekura nga pandemia. Aktualisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë 4,706,059 të infektuar dhe janë shënuar 156,752 vikitma.

Brazil

Ministria e Shëndetësisë e Brazilit njoftoi se me 52.383 raste të reja që janë regjistruar në 24 orët e fundit, ka arritur në 2.662.485 numri i përgjithshëm i rasteve me COVID-19 në vend, ndërsa bilanci i viktimave ka shkuar në 92.475.

Qendra tregtare e vendit, rajoni Sao Paulo me një popullsi prej rreth 46 milionë banorësh, është rajoni më i prekur në vend nga pandemia me 542.304 raste dhe 22.997 vdekje nga COVID-19.

Ndërkohë numri i personave të shëruar nga virusi ka arritur në 1.844.051.

Me një popullsi prej më shumë se 211 milionë banorësh, Brazili aktualisht është vendi i dytë më i prekur në botë pas SHBA-së.

Indi

Ministria e Shëndetësisë së Indisë tha se në 24 orët e fundit, në vend janë shënuar 62.437 raste të reja, duke e rritur në 1.701.307 numrin e rasteve, ndërsa me 764 vdekjet e reja në 24 orët e fundit, është rritur në 36.511 numri i viktimave nga COVID-19.

Deri më tani, numri i personave që janë shëruar nga COVID-19 në Indi ka arritur në 1.094.374.

Sipas faqes së internetit “Worldometer”, e cila përpilon të dhënat në lidhje me COVID-19, India radhitet në vendin e tretë në botë për sa i përket numrit të rasteve.

Meksikë

Ministria e Shëndetësisë së Meksikës njoftoi se me 688 vdekjet e reja të shënuara në 24 orët e fundit, numri i viktimave nga COVID-19 në vend është rritur në 46.688. Ndërkaq, me 8.458 raste të reja, është rritur në 424.637 numri i të infektuarve me COVID-19.

Deri më tani, në vend janë shëruar 278.618 persona të prekur me COVID-19.

Numri i vdekjeve nga COVID-19 në Meksikë tejkaloi për herë të parë shifrën 500 më 27 maj. Në Meksikë, rasti i parë me COVID-19 u regjistrua më 28 shkurt, ndërsa vdekja e parë më 19 mars.

