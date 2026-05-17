Një ekspert i lartë nga Serbia pritet t’i atashohet grupeve shqiptare që po përpiqen të gjejnë zgjidhje për të evaduar stokun e dosjeve që ka mbërritur në mbi 150 mijë të tilla.
Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur që, përpos ndërhyrjeve ligjore ku propozohet gjykim i shpejtë dhe pa trupa të përbëra nga tre gjyqtarë, t’i kërkohet ndihmë ndërkombëtarëve për të propozuar zgjidhje të evadimit të çështjeve, njësoj si formula që është implementuar në gjykatat e Selanikut dhe Athinës.
Eksperti që pritet të mbërrijë në Shqipëri quhet Dimitrije Sujeranoviç dhe ka qenë i angazhuar në problemet e stokut gjyqësor në Greqi.
Por a mjafton ekspertiza vetëm e huaj për të zgjidhur këtë çështje?
“Absolutisht jo, duhet të mbushet gjyqësori me gjyqtarë dhe prokurorë. Nuk është histori vetëm e një eksperti”, shprehet avokatja Gëzime Buçi.
“S’më duket zgjidhje, kemi avokatë dhe juristë në Shqipëri”, thotë avokatja Jilldiz Kastrati.
Mes propozimeve të KLGJ-së është edhe shmangia e gjykatave për uljen e dënimeve që do të kryhet nga burgjet, dhe aplikimi sa më shpesh i proceseve online. Por në përpjekjet për të gjetur zgjidhje, kjo e moshuar është mes dhjetëra qytetarëve që enden nëpër gjykata pa e ditur se çfarë fati ka çështja e familjarëve të tyre.
Backlog do të thotë më shumë punë për gjyqtarët dhe më shumë pritje për qytetarët.
Në shkallët e para ngarkesa për çdo gjyqtar arrin në 1 mijë dosje, ndërkohë që vetëm në Apelin e Juridiksionit të Përgjithshëm stoku ka mbërritur në 55 mijë dosje./TCH
