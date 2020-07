Numri i të infektuarve nga Covid-19 në gjithë botën ka shkuar në mbi 15 milionë, përkatësisht 15,101,115 sipas Worldometers.

Ndërkohë numri i viktimave ka arritur në 619,647 ndërsa numri i personave të shëruar është 9,118,471.

Sipas të dhënave nga worldometers numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në SHBA, me 144,956 viktima, ndërsa pas saj radhiten Brazili me mbi 82 mijë, Britania e Madhe me 45,422, Italia me 35,073, Franca me 30,165 dhe Spanja me 28,424.

Ndërkaq, në Kinë, vendin e origjinës së virusit, numri total i vdekjeve është 4,634.

Në Amerikën Latine pandemia po vazhdon të shtrijë pushtetin e saj në të gjitha shtetet.

Në Meksikë, vdekjet nga infeksioni i koronavirusit kanë tejkaluar pragun e 40 mijë, ndërsa numri i përgjithshëm i të identifikuarve pozitiv me COVID është më shumë se 356 mijë.

Në Brazil, totali i infeksioneve ka shkuar në afro 2.2 milionë raste, kurse vdekjet numërohen në rreth 82 mijë.

Peruja ka raportuar për 362 mijë raste të identifikuar me koronavirusi dhe më shumë se 13 500 viktima.

Autoritetet e shëndetit në Kili u deklaruan se numri i përgjithshëm i të prekurve nga koronavirusi është 335 mijë, kurse ata që kanë humbur jetën nga infeksioni numërohen në 8677.

Në SHBA janë regjistruar në 24 orët e fundit më shumë se 1.000 viktima.

Kjo është hera e parë që prej 9 qershorit që ky prag është tejkaluar.

Edhe pse shifra është e lartë, ky është një numër shumë më i ulët se rekordi prej 2752 vdekjesh të raportuara më 15 prill.

Numri i përgjithshëm i viktimave nga Covid në vend është më shumë se 144 mijë, për një total prej 3.9 milionë infeksionesh nga koronavirusi.

Një tjetër rekord ditor me 484 raste të reja infeksioni është konfirmuar në Melbourne, në shtetin e Victoria, në Australi, pothuajse dy javë pas bllokadës së re që iu imponua qytetit.

Kryeministri i Victoria Daniel Daniel tha se “Nga 3,810 raste të gjetura në dy javët e kaluara, zyrtarët zbuluan se: Pothuajse 90% e rasteve nuk ishin izoluar pas shfaqes së simptomave të para.

Në Australi numri i përgjithshëm i personave të prekur nga infeksioni i Covid është 12 900, për një total vdekjesh prej 128 vdekjesh që nga fillimi i pandemisë shkaktuar nga koronavirusi.

Duke filluar nga6 korriku, shteti i Victoria-s është i iziluar teksa edhe ka mbyllur kufijtë edhe me Uellsin e Ri Jugor.

Deri më tani, të dy shtetet i kanë mbajtur kufijtë hapur edhe kur të tjerët i kanë mbyllur ato, dhe ky është rasti i parë i regjistruar në 100 vite.

Hera e fundit e mbylljes së kufijëve ka ndodhur në vitin 1919, gjatë pandemisë se gripit spanjoll.

g.kosovari