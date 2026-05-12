Tuesday, May 12, 2026
No Result
View All Result

Mbi 12 mijë shqiptarë të refuzuar në kufijtë e BE-së në 2025

by A R
12/05/2026 12:29
Shperndaj ne FacebookShperndaj ne Twitter

Në vitin 2025, 132 mijë e 600 shtetas të vendeve të treta iu refuzua hyrja në BE, duke përfaqësuar një rritje prej 7.1% krahasuar me vitin 2024.

Numri më i lartë i refuzimeve u regjistrua në Poloni (28 mijë e 960; ose 21.8% e totalit të BE-së), e ndjekur nga Franca (12 mijë e 210; 9.2%), Kroacia (12 mijë e 90; 9.1%) dhe Spanja (10 mijë e 610; 8.0%).

Në vitin 2025, shumica (53.9%) e shtetasve të vendeve të treta të cilëve iu refuzua hyrja në BE ishin në kufijtë e jashtëm tokësorë, të ndjekur nga kufijtë ajrorë (43.1%), ndërsa vetëm një pjesë e vogël (3.0%) u regjistrua në kufijtë detarë.

Numri më i madh i refuzimeve në kufijtë e jashtëm tokësorë u raportua nga Polonia (26 mijë e 355), Kroacia (11mijë e 660) dhe Rumania (9 mijë e 185).

Në kufijtë ajrorë, Franca raportoi numrin më të lartë të refuzimeve (10 mijë e 080), e ndjekur nga Spanja (9 mijë e 980) dhe Gjermania (7 mijë e 465). Italia raportoi numrin më të lartë të refuzimeve në kufijtë detarë të BE-së (1 mijë e 405), e ndjekur nga Franca (1 mijë e 35) dhe Greqia (405).

Në vitin 2025, numri më i madh i shtetasve të vendeve të treta të cilëve iu refuzua hyrja në BE u regjistrua për ukrainasit (26 mijë e 975), të ndjekur nga shqiptarët (12 mijë e 430), moldavët (11 mijë e 660), kolumbianët (6 mijë e 565), turqit (5 mijë e 635) dhe serbët (5 mijë e 440), shumica e të cilëve vijnë nga vende që ndajnë kufij tokësorë me BE-në.

Sipas eurostat, arsyeja kryesore për refuzimin e hyrjes ishte “qëllimi dhe kushtet e qëndrimit të pajustifikuara” (30.3%), e ndjekur nga “personi ka qëndruar tashmë 3 muaj brenda një periudhe 6-mujore” (16.9%) dhe “pa vizë ose leje qëndrimi të vlefshme” (15.3%).

Sakaq, 35 mijë e 460 shtetas të vendeve të treta që morën një urdhër për t’u larguar nga një vend i BE-së u kthyen në një vend të tretë, duke përfaqësuar 87.3% të totalit të kthimeve (155 mijë e 110).

Numri më i lartë i shtetasve të vendeve të treta të kthyer në një vend të tretë në BE ishte për shtetasit e Turqisë (13 mijë e 405), të ndjekur nga gjeorgjianët (10 mijë e 475), sirianët (8 mijë e 370), shqiptarët (8 mijë e 20) dhe rusët (5 mijë e 725).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Result
View All Result

© 2025 JAVA NEWS - Të drejtat mbi përmbajtjen mbrohen sipas etikës profesionale dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In