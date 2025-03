Zyrtarisht në vitin që lamë pas mbi 11 mijë shtetas të huaj u bënë pjesë e tregut të punës në Shqipëri. Shifra i korrespondon lejeve unike që jepen për të huajt, që është leje qëndrimi dhe leje pune.

Në dy vitet e fundit ka një trend të rritje të punësimit të të huajve, për shkak edhe të emigrimit, kryesisht në zonat rurale.

Por bizneset ankohen se produktiviteti i tyre është i ulët, ndaj kthimi i emigrantëve është një nevojë emergjente për tregun e punës, konsumin, skemën e sigurimeve shoqërore.

Për mazhorancën panaritet e ndërkombëtare të punës janë një faktor që ndikojnë pozitivisht në rekrutimin e emigrantëve.

“Ne shohim që në vitin që lam pas patëm 11 224 leje pune të dhëna për shtetasit e huaj. Kjo shifër është me e lartë se viti 2023. Konkretisht në 2023 u dhanë 9825 leje për të huajt, që u punësuan në tregun vendas, një shifër kjo gati 14 % më e lartë”, -tha Olta Manjani gjatë një interviste me gazetaren Rajmonda Lajthia në Vizion Plus

Panari i punës i zhvilluar në Athinë dhe një tjetër që do të pasohet në Itali janë një mundësi që punëdhënësit të përballen me punëkërkuesit. Ndërkohë që janë me mijëra vendet e lira të punës që kërkojnë punonjës në këtë prag sezoni turistik

“Nga ajo çfarë ne ofruam në panarin e Athinës në fillim të këtij muaji me prezencën e gati 120 biznesve shqiptare, na rezulton se në Agjencinë Kombëtare të Punës kemi gati 5000 vende të lira bosh që kërkojnë të plotësohen për sektorë të ndryshëm të ekonomisë, por më së shumti fokusuar tek shërbimet, që janë dhe derivat i sektorit kryesor, turizmit“, u shpreh më tej Manjani.

Përveç panaireve, qeveria ka miratuar edhe paketën e maleve, si një mundësi që emigrantët të vijnë dhe të investojnë pa taksa, ndërsa pronën ta marrin me 1 euro.