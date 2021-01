Rastet e koronavirusit në mbarë botën sot kanë tejkaluar 100 milionë. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, aktualisht ka 100 032 461 infeksione në të gjithë botën, duke përfshirë 2 149 818 viktima.

Ecuria e virusit në vetëm dy muaj e gjysmë ka dyfishuar bilancin e tij të përgjithshëm që nga fillimi i pandemisë. Barriera e 50 milionë infeksioneve, u thye në 8 nëntor të viti të kaluar.

Ndërkaq në frontin e vaksinës, arrin përgjigja nga CEO. AstraZeneca për pretendimet e prishjes së kontratës: “Asnjë detyrim i dorëzimit në marrëveshje”.

Për më tepër “është e gabuar që ne po i devijojmë shishet në vendet e tjera në dëm të Bashkimit. Nuk po shkelim kontratën”, thotë Pascal Soriot pas lëvizjeve të bëra nga BE pas ndërprerjes së njoftuar nga kompania të 60% të dozave të vaksinës anti-Covid, e cila do të shpërndahet në tremujorin e parë të 2021 në BE.

/a.r