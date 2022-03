7 shtetas shqiptarë dhe italianë kanë rënë në prangat e policisë italiane, nën akuzë për trafik droge.

Ata u arrestuan pas disa muajsh hetim nga prokuroria dhe policia italiane, përmes videove të survejimit dhe përgjimeve ambientale që vepronin kryesisht në provincën e Raguzës.

Shqiptarët dhe italianët trafikonin hashash, marijuanë dhe kokainë. Grupi kriminal furnizohej me drogë nga Roma, Palermo, Katania dhe nga territori shqiptar, shkruajnë mediat italiane.

Pas arrestimit u sekuestrua 2.6 kilogramë kokainë, pastërtia e së cilës rezultoi në masën 80%, 77 kilogram marijuanë dhe 50 kilogramë hashash. Të gjithë të arrestuarit janë lënë në arrest me burg.

Droga e sekuestruar, përveç sasive të negociuara me marrëveshje telefonike, do të kishte sjellë fitime të konsiderueshme, të vlerësuara në rreth 1 milion euro, veçanërisht për drogën e llojit kokainë, e cila, pasi të pritej, do të arrinte në sasi më të mëdha.

