Kreu i Urgjencës Kombëtare Skënder Brataj ka deklaruar në një intervistë për Report Tv se do të kemi rritje të rasteve me COVID, të cilat do të sjellin dhe shtim të kufizimeve.

Orari i mbylljesmund të ulet në 18:00 ose 20:00.

“Një rritje e tillë, duhet mbyllja patjetër, jo se them unë. Nuk mund të dalim kundër rregullave të natyrës.

Lock down është dhe orë policore. Mund të ulet ora. Mund të mbyllemi ne 18:00 ose 20:00, nëse rriten rastet. Mund të ndërhyhet.

Këto janë zgjidhjet, ulja e orarit mbyllja e aktiviteteve dhe të ngelen ato esencialet, të do mosdoshme”, tha ai.

/a.r