Gjatë festës së 35-vjetorit të Partisë Socialiste në Durrës, kryeministri Edi Rama, njëkohësisht kryetar i PS-së, ka sulmuar Sali Berishën.
Teksa tha se Partia Socialiste është ndarë nga periudha e komunizmit, Rama e cilësoi Berishën si “mbeturina më e neveritshme komuniste”.
“PS është një parti liberale dhe një parti e lidhur ngushtë me atë Luftë Nacionalçlirimtare që e vendosi Shqipërinë në krahun e duhur të historisë.
Por, nga ana tjetër, PS e ka të qartë që në hapat e parë raportin me atë pjesë që na lidh me diktaturën komuniste, ndërsa të tjerët kanë luftuar dhe vazhdojnë të luftojnë sot komunistët dhe jo komunizmin.
Ndërkohë që PS i ka vlerësuar komunistët për atë që kanë qenë dhe e ka refuzuar komunizmin për atë që ka kryer.
Nuk është rastësi që sot, në anën tjetër, vazhdon dhe mbijeton në krye të asaj që gabimisht quhet opozitë, një mbeturinë e komunizmit, e komunizmit në formën e vet më të neveritshme, siç e përcaktonte Vaclav Havel: formën më të keqe e ka te komunisti-antikomunist”, tha Rama.
