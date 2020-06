Kryeministri Edi Rama i ftuar në Open në Top Channel u ndal për të folur për problemin e mbetjeve në Durrës. Rama tha se kjo situatë është krijua pr arsye se Porto Romano do të kthehet në një park të madh.

Ka pasur një ndjeshmëri të lartë në publik, prandaj dua ta nis me këtë pyetje. Çfarë do të bëhet me mbetjet në Durrës?- e pyeti Eni Vasili.

‘Ju falenderoj për pyetjen. E gjitha kjo është krijuar për shkak se porto Romano do të kthehet në një park të madh. Pas tërmetit ne menduam kthimin e porto Romanos nga një vendgrumbullim të mbejtjeve në një park të madh. Jemi duke negociuar për të bërë një marrëveshje. Brenda javës kjo marrëveshje do të finalizohet’- tha Rama.