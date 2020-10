Nga Artur Ajazi

Ka kohë që “oxhaku” i SHQUP-it, analistët e SHQUP-it, sekretarët dhe “profesorët” e SHQUP-it, të varurit dhe të “pavarurit”, ata që u është premtuar emri në lista dhe atyre që u është premtuar posti pas “fitores”, po merren vetëm me Edi Ramën. A thua,se vendi dhe qeverisja, a thua se shqiptarët, njerësit e thjeshtë dhe biznesmenët, njerësit e punës dhe të qejfit, kanë sensor dhe komandohen nga Edi Rama. Mbetët duke u marrë në çdo emision, në çdo deklaratë për shtyp, pas çdo aksidenti dhe incidenti, pas çdo rrebeshi shiu apo pas çdo tërmeti, vetëm me Edi Ramën.

Dhe në fakt duket sikur askush, nuk e ka kuptuar se duke u marrë me Edi Ramën, po ç’vlerësojnë vehten, formimin e tyre, dhe po i rrisin vlerat kryeministrit të vendit, për të cilin flasin veprat dhe jo llafet e katundit. Mbetët duke u marrë me Edi Ramën o të mjerë, edhe kur Lulzim Basha flet budallalliqe mes “njersve të thjeshtë”, edhe kur ai gjendet mes fermerëve, taksistëve dhe makinistëve dhe ngatërron shifrat dhe vitet e prodhimit, duke bërë “fajtor” vetëm kryeministrin. Mbetët duke u marrë me Edi Ramën, edhe kur kreu i shtetit dehet dhe bëhet tapë dhe flet idiotësi në emisionet e mbrëmjes, edhe kur ai ngre dhe trash zërin se “Rama do të më shohë pas 25 Prillit”. Dhe ju sërish merreni me Edi Ramën.

A thua se ky njeri, është edhe kryeministër, edhe ministër, edhe drejtor policie apo edhe kryetar bashkie. Miopia dhe mungesa e formimit të duhur arsimor dhe statistikor, mungesa e theksuar e nevojës për tu pozicionuar në kahun e duhur të profesionit, ka detyruar shumë sahanlëpirës (madje me përvojë 45 vjeçare) të merren pothuajse 24 orë non stop, vetëm me Edi Ramën. Mungesa e argumenteve dhe e bindjes logjike mbi problemet e diskutuara, si dhe ngazëllimi me të cilin mbrojnë padronin dhe i sulen “armikut”, i nxjerr ata zbuluar dhe i bën më qesharakë se janë. Emra dhe personazhe të përgojuar dhe diskredituar, të akuzuar dhe të “temperuar” në kohën e diktaturës për të përhapur shpifjen, të gatshëm për tu përdorur nga çdo sistem dhe pushtet, kanë krijuar zinxhirin e vemjeve në SHQUP. Mbetët duke u marrë me Edi Ramën, edhe kur ai takon dhe pret drejtues shtetesh, edhe kur ai siguron financime për investimet në Shqipëri, madje edhe kur Donald Trump i dërgon letër falenderimi nga SHBA.

Mbetët duke u marrë ditë-natë me Edi Ramën, aq sa nuk merreni me vehten dhe familjen tuaj, o të mjerë, dhe ju duket se vërtetë “po i dëmtoni qeverisjen”, kur në fakt po baltosni padronin që ju jep pjatën e “pilafit”. Mbetët duke u marrë me Edi Ramën o ju “profesorët dhe analistët” e Lulzimit, që erdhët në Tiranë me valixhe druri, dhe që sot keni blerë apartamente 300 metra katrore me para nga “djersa e ballit”. Mbetët duke u marrë me Edi Ramën o të mjerë, edhe pse e dini se “malit me gurë” nuk i bihet, edhe pse e dini se “pjatën e pilafit” do ta hani edhe kur Lulzimi të humbë zgjedhjet e reja, sepse ju jeni shembëlltyra e vetme, e një partie që edhe protestat kundër qeverisë i bën me molotovë ose me kallashnikovë. Mbetët duke u marrë me Edi Ramën o “parashikues fati”, që në fakt keni krijuar një traditë regresive në komunikimin me publikun, i cili tanimë jo vetëm ju njeh mirë, por edhe tallet me ju.