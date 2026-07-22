Një familje prej pesë anëtarësh, mes tyre tre fëmijë, ka rrezikuar të mbytet në det pranë plazhit të Jalës, pasi mjeti i tyre lundrues pësoi defekt për shkak të motit të keq.
Sipas njoftimit të Policisë, ngjarja ndodhi mbrëmjen e së martës, rreth orës 22:30, kur shërbimet e Policisë Kufitare u njoftuan se një mjet lundrues kishte mbetur në vështirësi dhe personat në bord kërkonin ndihmë.
Menjëherë u organizua operacioni i kërkim-shpëtimit. Pas kërkimeve në det, efektivët e Policisë Kufitare arritën të lokalizonin mjetin lundrues, ku ndodheshin një çift bashkëshortësh dhe tre fëmijët e tyre.
Të pesë anëtarët e familjes u transportuan me mjetin e Policisë Kufitare drejt Pikës së Kalimit Kufitar Himarë, ku mbërritën në gjendje të mirë shëndetësore.
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