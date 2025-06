Më shumë se 69 mijë fermerë kanë aplikuar këtë vit për të përfituar nga skema kombëtare e mbështetjes për bujqësinë.

Drejtoresha e Përgjithshme e Agjencisë për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor, Ardita Kuçi, deklaroi se kjo është një shifër më e lartë krahasuar me vitet e mëparshme, ndërsa theksoi se skema e këtij viti vjen me disa risi në procedura dhe kritere përzgjedhjeje.

“Nga momenti i mbylljes së thirrjes, afishohen në faqen zyrtare të internetit listën e aplikimeve të kualifikuara por që mund të kenë edhe mangësi dokumentacioni. Të gjithë fermerët që gjejnë vetën në këto lista, janë të ftuar që brenda një afati prej 30 ditësh të dorëzojnë dokumentet e munguara në zyrat qendrore të AZHBR apo në agropikat që ndodhen në të gjithë territorin e Shqipërisë. Pas fazës së kontrollit administrativ dhe të përfundimit të saj, për të gjitha ato aplikime të cilat nuk ndodhen në bazën e riskut, vijohet me kontrollin në terren”, u shpreh Ardita Kuçi.

Kuçi bëri të ditur se brenda 30 ditëve të ardhshme do të bëhet përzgjedhja përfundimtare e përfituesve, bazuar në kriteret e përcaktuara dhe dokumentacionin e paraqitur nga fermerët.

“6400 fermer të rinj, kanë aplikuar për masën mbështetëse të punimeve të mekanizuara ose të naftës dhe kjo tregon një rritje të numrit të aplikimeve në këtë masë, me një diferencë prej 800 aplikime në krahasim me vitin e shkuar. Një risi tjetër ka qenë dhe mbështetja për serat”, tha Drejtoresha e Përgjithshme e Agjencisë për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor.

Aplikimet në 8 masat mbështetëse të Skemës Kombëtare në Bujqësi janë hapur më 14 prill dhe janë mbyllur me 30 maj 2025 dhe sipas të dhënave të AZHBR, interesi me i lartë ka rezultuar për mbështetjen me naftë.