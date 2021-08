Bëhet fjalë për 5 gra dhe 14 fëmijë të mitur, të cilët u sollën në atdhe me një charter të vënë në dispozicion nga qeverisa shqiptare. Mesohet se ata do te pyeten ne lidhje me qendrimin e tyre ne kampin ne Siri.

Kujtojme se Rama deklaroi se nje tjeter operacion do te ndermerret ne Siri.

Bashkë me to shkon në 25 numri i shqiptarëve të riatdhesuar nga kampet e ferrit në Siri, Roj e Alhol.

g.kosovari