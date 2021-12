Në shtëpinë e ‘Big Brother VIP’ ka mbërritur një zarf përmes të cilit i komunikohet prova që do të bëjnë për të siguruar buxhetin e javës.

Ajo që duhet të bëjnë banorët është të kalojnë pishinën përmes trarëve që janë vendosur mbi të

Do të ndahen në çifte dy e nga dy. Duke qenë numër tek Pm dhe Dagz do të zgjedh se secili prej tyre do të ekzekutojë provën.

Sfida e tyre është të ndahen në çifte si i kanë zgjedhur duhet që njëri të bëhet partneri A dhe tjetri partneri B.

Partneri A duhet të mbaj në krah partnerin B dhe në atë mënyrë të kalojnë trarin në pishinë pa humbur ekuilibrin.

/b.h